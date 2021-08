15-Jähriger stiehlt Bus und rammt Tor sowie Tankstelle

Hoher Schäden auf regiobus-Gelände

Das massive Tor zum regiobus-Betriebshof wurde am Sonntagabend genauso beschädigt wie die firmeneigene Tankstellenanlage. Fotos: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/tma). Ein 15-Jähriger brach am Sonntagabend um 20 Uhr in das umzäunte regiobus-Firmengelände an der Boschstraße ein, stieg in einen Bus und konnte diesen sogar starten.

Nachdem er die betriebseigene Tankstellenanlage gerammt hatte, versuchte er das massive Metalltor zur Straße zu durchbrechen und mit seinem neuen Gefährt vom Gelände zu entkommen - vergeblich. Lediglich ein Pfosten wurde sichtlich verbogen, das Fahrzeug nahm erheblichen Schaden.

Nach dem gescheiterten Busdiebstahl flüchtete der junge Täter zu Fuß, ein Zeuge benachrichtigte allerdings die Polizei und nahm mit seinem Motorrad die Verfolgung auf. Durch den ständigen Kontakt mit der Polizei konnte diese den 15-Jährigen schon an der Mecklenhorster Straße stellen. Auf der Wache verhielt sich der Teenager laut Polizeibericht „psychisch auffällig“.

Die Polizeibeamten ermitteln derzeit noch den genauen Tathergang, die Gesamtschadenssumme ist bisher nicht bekannt. „Der Jugendliche machte keine sachdienlichen Angaben zu seinen Beweggründen für die Tat“, berichtet Alexander Benne, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes. „Nach erfolgter Information eines Erziehungsberechtigten wurde er in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.“ Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1171 vom 21.08.2021