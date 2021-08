Ab Dienstag: Impfen ohne Anmeldung auf dem Schützenplatz

Impfbus kommt für drei Tage - auch Dolmetscher vor Ort

Neustadt (r/dgs). Am morgigen Dienstag, 17. August, geht es los mit dem Impfen ohne Anmeldung auf dem Schützenplatz. An insgesamt drei Tagen macht der Impfbus auf dem Schützenplatz Station. Hier können sich Personen ab 18 Jahren ohne Termin mit dem Impfstoff Johnson & Johnson gegen den Coronavirus impfen lassen. Vorteil von Johnson & Johnson: Es ist nur eine Impfung nötig, nach 14 Tagen haben die Geimpften vollen Schutz.

Die Impfung läuft am 17. August von 9 bis 12 Uhr, am Donnerstag, 19. August, von 14 bis 17 Uhr und am Freitag, 20. August, von 9 bis 12 Uhr. Der Impfbus - ein Großraumrettungswagen der Berufsfeuerwehr Hannover - steht auf dem Schützenplatz gegenüber dem Veranstaltungszentrum Leinepark. Damit auch Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse die Impfung erhalten können, stehen Dolmetscher sowie Aufklärungsbögen in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung. „Ich hoffe das viele Menschen, die noch nicht geimpft sind, das Angebot nutzen“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Wenn es gut angenommen wird, sind weitere dezentrale Aktionen geplant.

