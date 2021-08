Wie pandemiesicher ist die Betreuung der Kinder nach den Sommerferien?

Ratsmehrheit will mobile Luftreinigungsanlagen bis Herbst anschaffen

Neustadt (dgs). Die Hälfte der Sommerferien ist herum, der Schulbeginn rückt näher - und die Inzidenzen steigen langsam, aber stetig. Was hat sich getan in Schulen und Kindergärten?

Der Erste Stadtrat Maic Schillack hält auf Nachfrage eine „relativ schnelle“ Aufstellung von mobilen Luftreinigungsanlagen, wie jetzt von der Ratsmehrheit gefordert, „für machbar“. Noch im August soll der Rat dafür eine außerplanmäßige Auszahlung von 900.000 Euro beschließen

Fest steht: Mit der von CDU, Grünen und UWG im Juli beschlossenen Installation von stationären Luftreinigungsanlagen in allen städtischen Einrichtungen, in denen Kinder unter zwölf Jahren betreut werden, kann laut Verwaltung erst ab 2022 gerechnet werden. Dazu zählen Grundschulen, die fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen sowie Kindertagesstätten und Horte. Für den Einbau dieser sogenannten RLT-Anlagen in insgesamt 28 Gebäuden mit etwa 230 Räumen sei ein längerfristiger Planungsprozess notwendig, heißt es aus der Verwaltung.

Die Ratsmehrheit hält es deshalb für erforderlich, bereits zum Herbst weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um eine Präsenzbetreuung für alle Kinder unter zwölf Jahren zu gewährleisten. Daher setzt die Ratsmehrheit jetzt doch auf mobile Luftfilter.

„Die Erfahrungen mit diesen Anlagen in den Abschlussklassen der allgemeinbildenden Schulen seit Anfang des Jahres belegen, dass der Einsatz als zusätzliche Schutzmaßnahme dazu beiträgt, das Risiko der Ansteckung zu senken. Wir halten es für dringend geboten, das Programm auf die Räume für unter Zwölfjährige auszudehnen“, erklärt der baupolitische Sprecher der CDU, Heinz-Jürgen Richter. Bekanntlich steht für diese Kinder noch kein geeigneter Impfstoff zur Verfügung. „Wir müssen angesichts der steigenden Infektionen gut vorbereitet sein, um eine pandemiegerechte Betreuung in den Kitas und Schulen zu gewährleisten und die Einrichtungen offen halten zu können“, betont Willi Ostermann, UWG-Fraktionsvorsitzender.

„Die Zeit drängt. Wir wollen möglichst bis zum Ende der Sommerferien in allen Räumen für Kinder unter zwölf Jahre betriebsbereite Anlagen zur Verfügung haben. Zur Absicherung der herausfordernden Finanzierung im städtischen Haushalt wollen wir möglichst alle Ratsfraktionen mit ins Boot holen und einen gemeinsamen Ratsbeschluss fassen“, kündigt der Fraktionsvorsitzende Manfred Lindenmann für die Grünen an.

Die außerplanmäßige Auszahlung soll vorerst aus dem Topf für das neue Rathaus abgezweigt werden, heißt es in der Beschlussdrucksache. Der Einzelpreis pro Gerät sei in den letzten Monaten deutlich gestiegen und betrage derzeit etwa 4.000 Euro. Mit einem Betrag von 900.000 Euro könnten somit 230 Geräte beschafft werden. Geklärt werden muss laut Verwaltung vorab, wie mit den freien Trägern der Kindertagesstätten verfahren wird. Hier gibt es Einrichtungen, die in städtischen Gebäuden untergebracht sind, aber auch solche mit eigenem Immobilienbesitz.

Nach Zustimmung des Rates will die Verwaltung umgehend ein europaweites Vergabeverfahren mit verkürzter Frist durchführen. Die Geräte könnten dann vielleicht schon im Herbst aufgestellt werden, hofft Schillack. Unklar ist, ob es Fördermittel gibt. Ein neues Programm ist gerade in Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Bisher sei nur gefördert worden, wenn Räumlichkeiten nicht oder nur eingeschränkt über Fenster regelmäßig belüftet werden könnten, so die Verwaltung.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1170 vom 14.08.2021