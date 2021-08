KFS noch einmal ganz anders

Konfirmanden an der Leine und nicht in den Bergen

Neustadt/Bordenau (r/dgs). Konfirmandenferienseminar (KFS) einmal anders: Wie berichtet, konnten die Jugendlichen auch in diesem Jahr coronabedingt nicht nach Wagrain in Österreich reisen. „Dennoch haben unsere Teamer, Pastor Dirk Heuer und das Orga-Team ein tolles KFS auf die Beine gestellt“, freuen sich die Konfirmandinnen Emely und Nele. Treffpunkt war das Gemeindehaus in Bordenau, wo sie viel lernten über Taufe und Schöpfung und auch mit dem Abendmahl haben sich die Jugendlichen beschäftigt. „Neben dem Lernen haben wir viel unternommen, wie eine Klettertour oder eine Wald-Wanderung mit einer Försterin“, berichten Nele und Emely. Das Kanufahren musste allerdings wegen des schlechten Wetters ausfallen. Federball oder Tischtennis wurde auf dem idyllischen Außengelände des Gemeindehauses dafür immer gespielt - egal bei welchem Wetter.

„Tagsüber war auf unserem KFS wirklich immer was los“, berichten denn auch die beiden Konfirmandinnen. Am Abend feierten alle zusammen Andachten, die von den Teamern geplant wurden. Natürlich gab es auch wieder einen Taufgottesdienst für die noch nicht getauften Konfirmanden.

