Wieder Fischsterben im Steinhuder Meer - ist ein „Umfluter“ nötig?

Tote Flussbarsche und Zander liegen im Meerbach

Die weißen Stellen im Meerbach sind hunderte kleine Fische, die tot an der Oberfläche treiben. Der Grund ist Sauerstoffmangel in dem Gewässer.

Mardorf (tma). Schon vor wenigen Monaten konnte ein Fischsterben am Steinhuder Meer beobachtet werden, im Meerbach schwimmen nun wieder tausende Kadaver beobachtet werden.

Für Thomas Brandt, den wissenschaftlichen Leiter der Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) ist der Vorgang aber wenig besorgniserregend. „Das warme Wasser bindet dort wenig Sauerstoff, der Schlamm kommt noch dazu“, so der Biologe. Der Nachwuchs von Flussbarsch und Zander habe einen relativ hohen Sauerstoffverbrauch und sei deswegen besonders den Bedingungen ausgeliefert.

Einen nachhaltigen Effekt hat das Sterben der jungen Fische aber nicht: „Die werden zu Millionen reproduziert, es schwimmen sicherlich noch Hunderttausende im Steinhuder Meer“, ist sich Brandt sicher. „Das hatten wir schon schlimmer“.

Er sieht das Phänomen jedoch als „schwieriges Problem“, was nur durch den Bau eines „Umfluters“ am Abschlussbauwerk verhindert werden könne, mit dem die Tiere wieder zurück in den Binnensee schwimmen können. Die Lösung war bereits vor einigen Jahren im Gespräch, Planungen dafür liegen momentan jedoch auf Eis.

Die Schicht aus den toten Tieren auf dem Meerbach wird noch vom Angelverein abgefischt, auch Aasnutzer wie Vögel und Hechte helfen dabei.

Ausgabe-Nr. 1170 vom 14.08.2021