26-Jährige fährt ohne Führerschein und mit Kokain

Neustadt (r/tma). An der Nordstraße wurde am Mittwochabend eine 26-Jährige in ihrem Suzuki von der Polizei kontrolliert.

Schnell stellte die Streifenwagenbesatzung fest, dass die Fahrerin nicht im Besitz eines Führerscheins war. „Zudem zeigte sie körperliche Auffälligkeiten, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten“, berichtet Alexander Benne, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes.

Die 26-Jährige gab an, tagsüber Kokain konsumiert zu haben, auf Anordnung der Beamten wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, die nun toxikologischuntersucht wird. Weiterfahren durfte die Frau nicht.

Gegen sie wurde nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, welches in Verbindung zur Verkehrsordnungswidrigkeit des Fahrens unter Drogeneinfluss steht.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1170 vom 14.08.2021