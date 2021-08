Erste Erfahrungen auf der Baustelle

Duensing stellt neun neue Auszubildende ein

Für die angehenden Maurer ging es gleich in der ersten Woche auf die Baustelle.

Eilvese (r/dgs). Neun neue Auszubildende kann die Duensing GmbH in ihrem Unternehmen begrüßen, darunter drei Straßenbauer, vier Maurer, ein Gleisbauer und eine Industriekauffrau.

Für die angehenden Maurer ging es gleich in der ersten Ausbildungswoche auf die sogenannte „Azubi-Baustelle“ in Eilvese. Unter Anleitung des Poliers Marko Kowohl, der bereits seit 30 Jahren bei Duensing tätig ist, steigen sie hier direkt in die Baupraxis ein und können von und mit den anderen Lehrlingen lernen. Am Ende der Woche wurden die Azubis vom Chef Friedrich Duensing persönlich eingeladen, der dem Nachwuchs die Unternehmenswerte, -ziele und -strukturen näher brachte. Anschließend stand ein gemeinsames Grillen an, sodass sich alle untereinander besser kennen lernen konnten. Aktuell hat Duensing 23 Auszubildende und vier Werkstudenten.

