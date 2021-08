Raser fährt 103 Stundenkilometer bei erlaubtem Tempo 50

Empede/Eilvese/Scharrel/Otternhagen/Himmelreich (r/tma).

Pünktlich zu Beginn des Berufsverkehrs hat die Polizei am Dienstag unangekündigt an verschiedenen Stellen und Ortschaften im Neustädter Land die Geschwindigkeit gemessen.

Die Beamten sttarteten auf der L 191 zwischen Empede und Eilvese. In der dortigen 50er-Zone konnten innerhalb einer Stunde 16 Geschwindigkeitsverstößegeahndet werden. Der Spitzenreiter, ein 71-jähriger BMW-Fahrer, fuhr 103 Stundenkilometern. Dafür sind ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot vorgesehen.

An einer zweiten Kontrollstelle auf der K 315 zwischen Scharrel und Otternhagen konnten in der dortigen 70er-Zone innerhalb einer Stunde fünf Verstöße geahndet werden. Zwei Spitzenreiter wurden mit 101 Stundenkilometern gemessen. Beide erwartet nun ein Bußgeld von 80 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Gemeinsam mit der hannoverschen Polizeiinspektion „Besondere Dienste“ wurde anschließend außerdem eine gemeinsame, dritte Kontrollstelle auf der B 6 eingerichtet. In der 80er Zone in Höhe Himmelreich, Fahrtrichtung Nienburg konnten in den Mittagsstunden elf Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Der Spitzenreiter fuhr hier 109 Stundenkilometer und kassiert dafür ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie einen Punkt in Flensburg.

