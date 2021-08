Lang, länger am längsten . . .

Haare spenden: „Es tut nicht weh und man tut etwas Gutes“

Nicole Staffhorst mit ihren Töchtern Anni (re.) und Lina - vor und nach dem Friseurbesuch.

Niedernstöcken (dgs). Anni war gerade einmal fünf Jahre alt, als sie entschieden hat, ihre schönen blonden Haare wachsen zu lassen und später an ein Mädchen ohne Haare zu spenden. „Unsere Tochter hat damals im Fernsehen einen Film gesehen, der sie offenbar sehr beeindruckt hat“, berichtet ihre Mutter Nicole Staffhorst. Darin spendete ein Mädchen einem anderen, das unter einer Krankheit mit Haarverlust litt, seine Haare.

Drei Jahre lang ließ Anni ihre Haare wachsen - und nicht nur sie. Ihre Schwester Lina und Mutter Nicole fanden die Idee so gut, dass auch sie mitmachten. „Seither hieß es bei uns lang, länger, am längsten“, berichtet Nicole Staffhorst. Aber immer sei klar gewesen: Irgendwann kommen die Haare ab.

In den Sommerferien sollte es nun soweit sein. „Eigentlich hätten wir schon vor dem Urlaub einen Termin bei unserem Friseur Krägel in Hagen haben wollen, aber es hat nicht geklappt“, berichtet die Mutter der Töchter. So ging es noch mit langem Schopf an die Ostsee. „Das ist manchmal schon lästig, wenn nach dem Baden die Haare wieder trocknen müssen“, sagt Nicole Staffhorst. Trotzdem sei die lange blonde Mähne natürlich auch schön gewesen. Insbesondere Anni habe wegen ihrer blonden Locken viele Komplimente bekommen.

Aber dann saßen Mutter und Töchter bei Mathias Krägel auf dem Friseurstuhl. „Herr Krägel war ganz angetan und hat uns unterstützt“, erzählt Nicole Staffhorst. Schnell und professionell verwandelte der Friseurmeister und sein Team die langen Haare in einen peppigen Bob-Schnitt.

„Wir sind alle drei glücklich mit unserer neuen Frisur und bedauern es kein bisschen“, sagt Nicole Staffhorst. „Es tut nicht weh und man tut etwas Gutes“, fügt sie hinzu.

Zusammen mit einem Brief der beiden Mädchen wird die blonde Pracht nun an die Organisation „Haare-Spenden.de“ geschickt, bei der auch das Krägel-Friseur-Team als Partner-Salaon zu finden ist.

„Vielleicht finden sich durch die Aktion noch mehr Haarspender“, hofft Nicole Staffhorst. Denn schließlich wachsen Haare ja immer wieder nach...

