Die Corona-Lage am Montag: Eine Neu-Infektion

Neustadt (tma). Über das Wochenende verzeichnet das Gesundheitsamt der Redion im Stadtgebiet nur einen positiven Test. Die aktuell als "infiziert" geltenden Personen fallen durch eiige Genesungen allerdings auf 7*. Seit Beginn der Aufzeichnungen nach den ersten Fällen im März 2020 wurden nun 1.512** Personen gezählt. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt weiterhin bei 11 (+/-0).

In den unmittelbaren Nachbarkommunen sind unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten: Wunstorf hat 18 (+4) aktuelle Fälle, Garbsen 46 (-4) und die Wedemark 12 (+1).

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 49.663 (49.554/+109) Menschen (Zahlen/Steigerung von Freitag) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.973 (47.860) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 1.090 Menschen (+/-0) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei etwa 84 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt gelten 600 (604) Menschen in der Region als „infiziert“. Die sogenannte „7-Tages-Inzidenz“ liegt heute bei 26,5 (+1,6).

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten (in Klammern die Werte von Freitag): bis 9 Jahre: 3.839 (3.826) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 5.765 (5.737); 20 bis 29 Jahre: 8.789 (8.770); 30 bis 39 Jahre: 7.814 (7.791); 40 bis 49: 7.029 (7.017); 50 bis 59 Jahre: 6.840 (6.835); 60 bis 69 Jahre: 3.660 (3.659); 70 bis 79 Jahre: 2.090 (2.088); 80 Jahre und älter: 3.425 (3.422). Ohne Altersangabe: 412 (410).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

