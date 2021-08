Deich und Starkregen-Risikomanagement sollen Kernstadt vor Hochwasser schützen

Stadt hofft auf Planfeststellungsbeschluss noch in diesem Jahr

Hochwasser wie dieses im Juli 2017 bedroht Teile der Innenstadt (im Hintergrund ist das Klinikum zu sehen). Durch den Klimawandel könnten sie in den kommenden Jahren weiter zunehmen, befürchten Experten.

Neustadt (dgs). Sind Hochwasserkatastrophen wie aktuell in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auch bei uns möglich? So mancher Bewohner des „Silbernkamps“ möchte jedenfalls nicht länger auf den seit vielen Jahren geplanten Leinedeich warten. Er solle mit Vorrang in die Tat umgesetzt werden, „bevor es zu spät ist“, wie Anwohnerin Christiane Köhler warnt.

„Wir sitzen auf einer Zeitbombe“, kommentierte kürzlich Experte Professor Heiner Haass den Hochwasserschutz in der Region Hannover und sieht auch Neustadt von Überschwemmungen bedroht. Neustadts zuständigen Fachbereichsleiter Jörg Homeier erreichen ebenfalls verstärkt Nachfragen besorgter Bürger. Natürlich bestehe im flachen Neustädter Land kaum die Gefahr von Sturzfluten, erklärt Homeier, der als studierter Wasserbauer bereits großräumige wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Hochwasser gemacht hat. „Wahrscheinlicher wird es sein, dass sich das Wasser an tiefer gelegenen Bereichen sammelt, Keller geflutet werden und sich auf der Oberfläche von Straßen seinen Weg sucht“, so seine Prognose.

Der Deich am Silbernkamp hat für ihn „definitiv“ Priorität. Fördergelder sind in Aussicht. Homeier hofft, dass der Planfeststellungsbeschluss noch in diesem Jahr von dem zuständigen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) erteilt wird. Auf rund 1,1 Kilometer Länge soll dann Erde vom Amtswerder vor dem Wohngebiet aufgeschüttet werden - bis zu einer Höhe von 3,3 Metern. An der Festungsspitze von Schloss Landestrost wird ein Pumpwerk errichtet.

Das Gute an seinem Deich im Vergleich zu einer Schutzmauer sei zudem, dass er bei Bedarf erhöht werden könnte, so Homeier. „Ein Ortstermin mit den Beteiligten ist nach zwei coronabedingten virtuellen Treffen für August/September geplant“, kündigt er weiter an.

Über 100 Seiten Einwändungen von betroffenen Anwohnern und Trägern öffentlicher Belange mussten zuvor abgearbeitet werden. „Aber jetzt müssen nur noch Kleinigkeiten abgeklärt werden“, sagt der Fachbereichsleiter. Erschwert worden ist das Verfahren, das schon seit zehn Jahren läuft, vor allem dadurch, dass es sich um ein besonders geschütztes FFH-Gebiet handelt. Umfangreiche Voruntersuchungen und ein Rechtsgutachten seien erforderlich gewesen, berichtet Homeier.

„Auch beim Bau des Deichs müssen wir zum Beispiel Brut- und Setzzeiten unbedingt einhalten“, sagt er. Im kommenden Jahr rechnet die Stadt mit Beginn der Ausschreibungen und den ersten Vorarbeiten. 2023 könnte der Deich fertig sein.

Deiche allein reichen für Homeier aber nicht, um Hochwasserkatastrophen zu verhindern. So arbeitet der Abwasserbehandlungsbetrieb der Stadt (ABN) an der Erstellung eines Starkregen-Risikomanagements - zunächst für das Gebiet der Kernstadt. Aus dem Förderprogramm „Klimafolgenanpassung“ erhält die Stadt dafür von Region Hannover zunächst 40.000 Euro.

In diesem Pilotprojekt will ABN unter anderem Gefahrenkarten erstellen, um besonders gefährdete Gebiete in der Kernstadt, wie die Landwehrunterführung oder den Silbernkamp, aufzuzeigen. Gleichzeitig werden Maßnahmen entwickelt, um die Gefahren in den Griff zu bekommen. So sollen Grünflächen oder Spielplätze gezielt überflutet werden, um Häuser zu schützen. „Jeder, der einen Keller in einem Gefahrengebiet hat, muss sich aber auch selbst Gedanken machen“, sagt Homeier, der schon in einer der nächsten Ratssitzungen über Hochwasserschutz und Starkregen-Risikomanagement berichten will.

