55-Jähriger steht wegen Stoß in Gleisbett vor dem Landgericht

Neustadt (tma). Weil er sein Gegenüber Anfang März am Bahnhof ins Gleisbett stieß, muss sich ein 55-Jähriger ab kommender Woche vor dem Landgericht wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung verantworten.

Der Tatverdächtige und sein 34-jähriges Opfer hatten auf einen Zug gewartet, nach verbalen Auseinandersetzungen stieß der 55-Jährige seinen Kontrahenten so stark, dass dieser rund einen Meter tiefer auf den Schienen landete. Dabei zog er sich laut Polizeibericht Verletzungen an der Wirbelsäule und zusätzlich Abschürfungen am Rücken zu. Wenige Sekunden vor Einfahrt des Zuges konnte er sich aber trotz seiner Verletzungen und unter Mithilfe von Zeugen wieder auf den Bahnsteig retten.

Ein Zeuge hielt den 55-Jährigen anschließend von weiteren Handgreiflichkeiten ab und hinderte ihn auch am Verlassen des Tatortes, bis die zwischenzeitlich alarmierte Polizei eintraf. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und laut des Polizeiberichts wegen „psychischer Auffälligkeiten“ in eine Klinik eingewiesen.

Sein Verteidiger plädiert nun, er habe „aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt.“ Im Falle eines Urteils könnte das Gericht somit die weitere Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht ziehen.

