Dorfjugend eröffnet „Pop-Up“ Biergarten an Wassermühle

Laderholz (r/dgs). Die Dorfjugend Rodewald und Umgebung eröffnet an zwei Wochenenden im August ihren „Pop-Up-Biergarten am Alpe-Uufer“ an der Wassermühle Laderholz. Das wortwörtlich als „Schnapsidee“ geborene Projekt soll „testweise“ am 14. und 15. August sowie am 21. und 22. August stattfinden.

„Nach so langer Zeit zwangsweiser Inaktivität wollen wir den Leuten endlich wieder die Möglichkeit geben, von zuhause raus zu kommen. Ein Biergarten direkt am Alpe-Ufer ist doch perfekt dafür“ so Mathis Bahr, Vorsitzender der Dorfjugend. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 12 von 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

In Zusammenarbeit mit dem Mühlenverein hat die Dorfjugend den Mühlengarten hergerichtet.Neben Bier und Cocktails werden auch Burger und Pulled Pork angeboten. „Wir sind froh, dass uns der Mühlenverein diese Möglichkeit bietet“, so Bahr. Die Dorfjugend musste im vergangenen Jahr auf ihre sonst alljährliche Mega-Party wegen Corona verzichten und auch die diesjährige Fete ist aktuell gefährdet.

„Wenn der Biergarten in diesem Jahr gut angenommen wird, können wir uns durchaus vorstellen, das Ganze im nächsten Jahr zeitlich auszuweiten“, so Bahr abschließend.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1169 vom 07.08.2021