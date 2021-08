Damen holen Vizemeistertitel

Freuen sich über den Titelgewinn: Die Damen des Golfparks Steinhuder Meer. Foto: (r).

Mardorf (r/dgs). Die Saison endete für die Damen des Golfparks Steinhuder Meer eher als geplant, da der Spieltag beim GC Oberneuland-Bremen vom GVNB (Golfverband Niedersachsen Bremen) aus organisatorischen Gründen abgesetzt wurde. Die Hoffnung, diesen noch als Punktelieferant für einen Aufstieg zu nutzen und als Gruppenerste abzuschließen, erfüllte sich damit nicht.Somit konzentrierten sich die Damen beim Abschlussturnier in Schaumburg auf die Verteidigung ihres zweiten Platzes gegenüber den Damen des GC Am Harrl. Für die Mardorferinnen traten Bianca Ehlert mit Caddie Celine Itrich, Cessy Meyer, Martina Brunke, Yvonne Künnemann, Olga Van Den Ecker und Isabelle Fischer an. Sie erzielten mit drei Ergebnissen von maximal 90 Schlägen sehr gute Ergebnisse. Der Tagessieg ging aber an die Frauen aus Schaumburg, die den Platzvorteil nutzen konnten.

„Wir haben uns am Einspieltag taktisch gut vorbereitet, leider hat es heute trotzdem nicht gereicht. Mit der Vizemeisterschaft in der Landesliga gehen wir aber sehr zufrieden aus dieser Saison“, so Ladies Captain Cessy Meyer. In der Gesamtwertung liegen die Damen aus Mardorf mit 25 Schlägen auf Platz zwei, vor dem Drittplatzierten, GC Am Harrl. Der Gruppensieg ging an die Damen des GC Oberneuland-Bremen, die „von Anfang an starke Gegnerinnen waren“, so Mannschaftsspielerin Isabelle Fischer.

