Glasfaser-Ausbau: „htp“ sieht „Rasannnt“ durch Nähe zur Verwaltung bevorteilt

Offener Brief an den Bürgermeister kritisiert Wettbewerb im Norden

Neustadt (tma). Die ­­Telekommunikationsanbieter „Rasannnt“ und htp haben vor einigen Wochen große Werbekampagnen gestartet, um Kunden für den jeweiligen Ausbau der Glasfaserleitungen in Basse, Esperke, Helstorf, Metel, Scharrel und Otternhagen zu gewinnen. Ganz ohne Seitenhiebe verläuft der Wettbewerb nun nicht mehr, die Konkurrenz kommt bei beiden Seiten nicht gut davon. Ein offener Brief von htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann an Bürgermeister Dominic Herbst schlägt nun hohe Wellen.

Darin verweist Heitmann auf vergangene Investitionen von htp in die nördlichen Stadtteile, 1,5 Millionen Euro investierte man, als diese noch „im Tal der Ahnungslosen“ waren. Einige Absätze weiter wird das Verhältnis des Empfängers - Herbst ist Aufsichtsratsvorsitzender der Ideenstadtwerke - zu Unternehmenstochter Rasannnt beleuchtet: „Leider ist bei uns der Eindruck entstanden, dass Politik und Verwaltung [...] einen Glasfaserausbau durch die 100-prozentige Gesellschaft der Stadt bevorzugen.“ Das Unternehmen hoffe auf gleiche Bedingungen für alle.

Eine Stellungnahme folgte von Stadtsprecher Benjamin Gleue, da Herbst im Urlaub ist - jedoch nicht, ohne vorher das Gespräch mit htp zu suchen. „Der Bürgermeister hatte bereits vor über einer Woche einen Gesprächstermin mit Herrn Heitmann vereinbart, der Mitte August stattfindet“, so Gleue. Trotz Bekundungen von htp, Hausanschlüsse mit Glasfaser anbieten zu wollen, die schon etwa zehn Jahre zurückgehen, habe das Unternehmen der Verwaltung erst vor einigen Monaten seine Ausbaupläne bestätigt. Gleue verneint außerdem ausdrücklich den Eindruck der Bevorzugung von Rasannnt: „Die Stadt [...] wird sich nicht in den freien Wettbewerb [...] einmischen und hat es auch in der Vergangenheit nicht getan.“

Im Gespräch mit der Neustädter Zeitung konkretisiert Thomas Heitmann, dass er keine Vorwürfe erhebt, sondern nur darstellen wollte, dass htp mit guten Absichten komme. Er wolle lediglich erfahren, ob die Stadt den Mitbewerber dulde. „Wenn es partout nicht gewünscht ist, [...] wollen wir das auch klar wissen“, so der htp-Geschäftsführer. Der bisherige Plan bleibt: Sollte eine Vorvertragsquote von 40 Prozent in den oben genannten Dörfern erreicht werden, könnten bis zu 2.800 Wohneinheiten bereits bis Juli 2022 angeschlossen werden. „Der Ausbau ist für Dezember [Anm. d. Red.: 2021] geplant.“

Rasannnt, deren Arbeiten in diesen - und einigen anderen - Ortsteilen bereits begonnen haben, wundern sich über dieses Ziel. „Bis 2022 ist eine sportliche Zusage, wenn man unsere Experten fragt“, so Stadtwerke-Chef Dieter Lindauer. htp sei aber schon lange ein Partner, zu dem man ein „gutes Verhältnis“ habe, und an den man Infrastruktur vermiete.

Lindauer unterstreicht, dass sein Unternehmen sich von Anfang an als Versorger für das gesamte Stadtgebiet gesehen hat und unabhängig von einer Vorvertragsquote bis 2023 alle Dörfer anschließen möchte. Für Helstorf, wo Rasannnt bereits eine hohe Vorvertragsquote von mehr als 50 Prozent erreicht hat, schreibt Unternehmenssprecher Steffen Schlakat: „Wir planen gegen Ende des Jahres alle Haushalte mit Vertrag am Netz zu haben, während Wettbewerber noch über Quoten nachdenken“.

Alle Glasfaser-Anbieter - auch „Northern Access“ und „Deutsche Glasfaser“, die sich bereits zurückgezogen haben, nachdem sie ihre Quoten nicht erreichten - setzen beim Buhlen um Kunden auf massive Werbekampagnen. Auch dabei forderte htp-Chef Heitmann gleiche Chancen - die Stadt lehnte einen Antrag auf Plakate im öffentlichen Raum ab. Im Vergleich fallen die Stadtwerke mit Bannern im Stadtgebiet auf.

„Wir haben schon sensibilisiert, damit nicht wild Laternen plakatiert werden“, sagt dazu Stadtsprecher Gleue, der dabei erneut eine Bevorzugung von Seiten der Verwaltung abweist. „Rasannnt hat aber viel Werbung auf Privatgrundstücke gestellt.“ Dies sei so erlaubt. Auch an aktiven Baustellen für den Glasfaserausbau will die Verwaltung Werbung des jeweiligen Anbieters gleichermaßen zulassen.

Werden andere Dörfer übersehen?

Der Ausbau von „Rasannnt“ in Basse, Esperke, Helstorf, Metel, Scharrel und Otternhagen hat bei einigen Lesern für Unmut gesorgt. Die Redaktion erreichten Anfragen, ob die Ausbaureihenfolge der Dörfer durch den Wettbewerb mit htp geändert und Ortschaften wie Vesbeck nach hinten verschoben oder sogar ganz vergessen wurden. „Wir halten unser Versprechen“, versichert Unternehmenssprecher Steffen Schlakat. „Es wird auch schon in anderen Ortsteilen gebaut, die noch nicht angekündigt wurden.“

Einen festen Plan gebe es nicht, weil der Bautrupp flexibel eingesetzt wird. „Wir können so auch mal umswitchen“, erklärt Dieter Lindauer und verweist darauf, dass ein Feriengebiet wie Mardorf nicht im Sommer ausgebaut werde. Mit einer unerwarteten Zusage will er weiter beruhigen: „Wir bauen Vesbeck 2022 aus.“

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1169 vom 07.08.2021