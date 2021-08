Es geht voran an der Memeler Straße

Während der Vollsperrung sollen Autos auch über die Grünwege fahren

Derzeit wird der erste Kreisel umgestaltet. Hier sollen Zebrastreifen über die Memeler Straße zu den Grünwegeverbindugen führen.

Neustadt (r/dgs). Die Baumaßnahmen an der Memeler Straße sind in vollem Gange. Zwischen den Einmündungen „Königsberger Straße“ und „Am Kuhlager“ sind bereits große Teile des alten Verbundpflasters aufgenommen. Derzeit hat die ausführende Tiefbaufirma mit dem Ausbau des ersten Kreisels begonnen, dort sind neue Fußgängerüberwege als Zebrastreifen geplant. Nach Fertigstellung verbinden sie die nördlich und südlich verlaufenden Grünwegeverbindungen „Ahnsförth“ und „Kleiner Tösel“.

Wie berichtet, rechnet die Stadt mit einer Bauzeit von acht bis zehn Wochen, in der das Pflaster durch eine geschlossene Asphaltdecke ersetzt wird. Immer wieder habe es Probleme mit Spurrillen und beschädigten Pflastersteinen gegeben, berichtet Fachbereichsleiter Jörg Homeier. „Wir hätten das Problem anders nicht in den Griff bekommen“, betont er. Nicht nur der Linienbusverkehr hat zugenommen, auch Lkws fahren vermehrt über die schmale Wohnstraße, zum Beispiel zum Torfunternehmen an der Landwehr. Dieser Verkehr werde sicher noch mehr werden, wenn die Moorstraße und die Landwehr in absehbarer Zeit grundsaniert werde, so Homeier.

„In der ersten Bauwoche hatten wir einige Beschwerden von Anwohnern der Memeler Straße, die nicht auf ihre Grundstücke kamen“, berichtet der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Das ganze Wohngebiet Ahnsförth werde über die Memeler Straße erschlossen, verkehrstechnisch sei das jetzt natürlich ein Problem.

Anwohnerin Larissa Müller zeigt Verständnis. „Eigentlich läuft es gut“, sagt sie. Manchmal seien die Schilder etwas verwirrend, bis wohin die Baustelle gehe. „Aber man kann jederzeit die Bauarbeiter ansprechen und die können einem immer ganz genau sagen, wann sie wo arbeiten und was wann gesperrt ist“, lautet ihre Erfahrung. Auch die gemeinsame Nutzung der Bürgersteige durch Fußgänger und Radfahrer sei kein Problem, findet Doris Behrens. „Mit etwas Rücksichtnahme klappt das schon“.

Schwierig werde es, wenn die Asphaltdecke aufgebracht werde, vermutet Gleue. „Da wird es für drei Tage eine Vollsperrung geben“, kündigt der Verkehrskoordinator an. Das bedeutet, dass rund 200 Häuser nicht mehr erreichbar wären. Die Verkehrsbehörde plant daher, für diese Tage die Grünwege als alternative Zuwegungen für den Autoverkehr zu öffnen. „Da sind wir dran“, sagt Gleue. Da der genaue Zeitpunkt der Asphaltierungsarbeiten noch nicht feststeht, kündigt der Verkehrskoordinator bereits jetzt Infoschreiben an alle betroffenen Anlieger an. Hier soll die Zuwegung genau erläutert werden. „Feuerwehr, Krankenwagen oder Pflegedienste kommen natürlich immer durch“, sichert er zu.

Der Ausbau der Memeler Straße ist in diesem Jahr das größte städtische Straßenbauprojekt. Die Stadt investiert hier rund 300.000 Euro. Für Anwohner werden keinerlei Ausbaubeiträge fällig.

