Angebot an drei Tagen: Impfen ohne Anmeldung auf dem Schützenplatz

Neustadt (r/dgs). Die Stadt hat zusammen mit der Region Hannover und dem Impfzentrum auf dem Messegelände eine erste dezentrale Impfaktion für alle Neustädter organisiert. An drei Tagen macht auf dem Schützenplatz ein Impfbus Station. Am Dienstag, 17. August, von 9 bis 12 Uhr, am Mittwoch, 19. August, von 14 bis 17 Uhr und am Freitag, 20. August, von 9 bis 12 Uhr können sich dort Personen ab 18 Jahren ohne Termin und Anmeldung mit dem Impfstoff Johnson & Johnson gegen den Coronavirus impfen lassen.

Der Impfbus - ein Großraumrettungswagen der Berufsfeuerwehr Hannover - steht auf dem Schützenplatz gegenüber dem Veranstaltungszentrum Leinepark.

Damit auch Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse die Impfung erhalten können, stehen Dolmetscher sowie Aufklärungsbögen in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung. Vorteil des Impfstoffes Johnson & Johnson: Es ist nur eine Impfung nötig, nach 14 Tagen haben die Geimpften vollen Impfschutz.

„Ich hoffe das viele Menschen, die noch nicht geimpft sind, das Angebot nutzen. Die Verwaltung unterstützt die Impfaktion mit einer großen Werbekampagne“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst.

Wenn das Angebot gut angenommen wird, sind weitere dezentrale Aktionen geplant.

