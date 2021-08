Gesine Marwedel wird mit Camouflage Vizeweltmeisterin im Bodypainting

Brase (tma). Eigentlich wollte sie mit bunt bemalten Modellen, die durch eine Vorrsichtung wie ein Kaleidoskop bei den Bodypainting-Weltmeisterschaften in Österreich antreten, doch weil die Disziplin „Installation“ gestrichen wurde, musste Gesine Marwedel in letzter Minute improvisieren.

In der Kategorie „Camouflage“ lies sie ihr Modell gegen eine Backsteinmauer nahezu verschwinden. Dafür belegte sie den zweiten Platz. „Das war total anstrengend, während des Malens musste ich auch noch stillen“, berichtet die Künstlerin im Gespräch mit der Neustädter Zeitung. Die Zeit, die sie durch ihre vier Monate alte Tochter verlor, durfte Marwedel aber am Ende auch überziehen. „Ich würde es aber jederzeit wieder machen, den Titel könnte ich nächstes Jahr schon anvisieren“, so Marwedel.

