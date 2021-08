Blitzeranhänger an der Landwehr - Freitag in Schneeren

Neustadt (tma). Seit gestern steht "Karin" nach ihrem Einsatz in Evensen wieder an der Landwehr, 30 Stundenkilometer sind erlaubt. Ab Freitag geht es dann weiter and die Schneerener Straße im Ortsteil Schneeren. Neben bekannten Einsatzorten geht es für den städtischen Blitzeranhänger in diesem Monat erstmals auch an die Walsroder Straße in Helstorf, am Steinweg nach Bordenau und der Leinstraße in Neustadt.

Am neuen Standort Lutter hat das Messgerät in drei Tagen 112 Verstöße mit einer Höchstgeschwindigkeit von 54 Stundenkilometern verzeichnet. In Evensen waren die Werte mit 260 Verstößen in fünf Tagen ebenfalls Mittelmaß.

