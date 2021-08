„Ich bin total zufrieden“

Jolyn Beer wieder zurück aus Tokio

Neustadt/Bordenau (dgs). Zwei aufregende Wochen in Tokio liegen hinter Jolyn Beer - seit Sonntag ist die Olympiateilnehmerin wieder zurück in Bordenau, wo sie zusammen mit ihrer Familie lebt. Sechste ist sie im Kleinkaliber-Dreistellungskampf geworden. „Ich habe alle meine Ziele erreicht und bin total zufrieden“, sagt sie nach der Rückkehr im Gespräch mit der Neustädter Zeitung. Die 27-Jährige Sportschützin schaffte es bei den Olympischen Spielen bis ins Finale, wo sie dann aber mit 417,8 Ringen auf Rang sechs ausschied und somit auf keinen Medaillenrang kam. In Bordenau sind jetzt erst einmal einige Tage ausruhen angesagt, die Jolyn Beer auch genießen will. Sechs Wochen vor ihrer Abreise nach Tokio brachte ihre Lebenspartnerin Töchterchen Alma zur Welt, nun will sie das Familienglück erst einmal genießen.

Ende August geht es schon wieder zur Deutschen Meisterschaft nach München - und die möchte Jolyn Beer gewinnen. „Dieser Titel fehlt mir noch“, erklärt die erfolgreiche Schützin, als Hauptgefreite bei der Bundeswehr. Und auch Olympiade in Paris 2024 und die in Los Angelos 2028 hat sie schon fest in ihrem Terminkalender eingetragen.

