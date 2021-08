Zwei Einbrüche in 24 Stunden bei „Mäc-Geiz“

Neustadt (tma). Am frühen Sonntagmorgen und in der darauffolgenden Nacht wurde am vergangenen Wochenende gleich zweimal hintereinander in den Discounter „Mäc-Geiz“ in der Marktstraße eingebrochen.

Gegen 0.30 Uhr habe ein Anwohner einen lauten Knall gehört, teilt die Polizei mit. Nach dem Blick aus dem Fenster sah er zwei Personen, die aus dem Geschäft eilten. Einem Einbrecher gelang die Flucht, der zweite wurde noch am Tatort festgenommen. Das Diebesgut bestand jedoch nur aus

Alkohol, Süßigkeiten und weiteren Nahrungsmitteln. Er wurde nach Abschluss der Untersuchung aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die flüchtige Person konnte noch durch Zeugen fotografiert werden, weitere Hinweise liegen der Polizei vor.

In der folgenden Nacht wurden bei einem zweiten Einbruchsdiebstahl mehrere Elektrogeräte entwendet. Die nordürftig reparierte Schaufensterscheibe diente dabei als Eintrittspunkt. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt, weitere Spuren konnten gesichert werden.

