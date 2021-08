„Machen“ heißt es bei Hanebutt

18 Auszubildende neu im Dachdecker-Unternehmen

Am Standort Neustadt beginnen 18 Dachdecker und Zimmerleute ihre Lehre. Mit Pia Sowada (Mi.) ist auch eine weibliche Auszubildende dabei.

Neustadt (dgs). „Sollte, hätte, könnte, würde“ - das ist alles durchgestrichen auf den neuen Azubi-Sweatshirts der Firma Hanebutt. Stattdessen heißt es „machen“ - und das ist es auch, was die Jugendlichen nach langem Schulbank drücken wollen.

Insgesamt 24 Lehrlinge haben in dem Dachdecker-Unternehmen in dieser Woche ihre Ausbildung begonnen. „18 davon am Standort Neustadt“, berichtet Ausbildungsreferentin Kristina Schwarz. Hinter ihr liegt „eine ganze Menge Arbeit“, wie sie sagt. Es gelte die richtigen auszuwählen. „Wir wollen vielen eine Chance geben“, betont Schwarz, die sich während der Lehrzeit intensiv um ihre Schützlinge kümmert, auch wenn es um die Berufsschule geht. Alle haben vorab ein Praktikum im Unternehmen gemacht und wissen daher in etwa, was auf sie zukommt. Körperliche Fitness wird in diesem Beruf natürlich vorausgesetzt. Ansonsten geht es in dieser ersten Woche erst einmal ums Kennenlernen.

Nach einem gemeinsamen Grillen mit den Azubis und ihren Eltern folgt nun die Einführung in das Unternehmen. Die Berufsgenossenschaft referiert zum Thema Arbeitssicherheit, und die Dachdecker und Zimmerleute von morgen trainieren schon einmal den Umgang mit Ausrüstung und Werkzeug, bevor es dann auf die Baustelle geht.

