Wer hat den Ballon gesehen?

Neustadt (tma). Die Zwillinge Soraya und Maryam haben „Im Heidland“ ihren Geburtstag gefeiert, doch bei der Gartenparty ist ein stattlicher Heliumballon - einer Torte nachempfunden - der Familie entflogen.

Für den Vater, Seyed Ali Moshref, zählt dabei der ideelle Wert besonders viel. „Die Mädels leben eigentlich in Kassel und kommen nur in den Ferien und für Geburtstage her“, erzählt er im Gespräch mit der Neustädter Zeitung. „Da machen wir dann für die beiden immer dicke Partys.“

Moshref hat nun schon seine Nachbarn angefragt, er hat die Hoffnung, den Ballon für seine Zwillingstöchter wiederzufinden. „Das ist so ein Riesending, irgendwer muss das ja gesehen haben“, so der Vater. Wer Hinweise zum Verbleib der fliegenden Torte hat, kann sich per Telefon unter 0178/6163719 melden.

Ausgabe-Nr. 1169 vom 07.08.2021