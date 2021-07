Tankstellenneubau erschwert Planung der B 6-Abfahrt und Fahrbahnverbreiterung

Baustelle an der Mecklenhorster Straße wirft Fragen zu Straßenbau auf

Der Bagger steht häufig still: Aus der Baugrube muss aktuell wesentlich mehr Wasser abgepumpt werden, als ursprünglich bei der Projektplanung der Tankstelle angenommen.

Neustadt (tma). Direkt gegenüber der B 6-Abfahrt haben an der Mecklenhorster Straße die Bauarbeiten für eine Tankstelle begonnen. Unter der Marke Nordoel der Lother-Unternehmensgruppe aus Hamburg entstehen vier Zapf-, zwei Stromsäulen ein Bistro sowie ein Backshop. Doch die direkte Nähe zur Bundesstraße 6, die in wenigen Jahren umfassend saniert und ausgebaut wird, wirft Fragen auf.

Straßenbaurechtlich gibt es eine Bauverbots- sowie eine Baubeschränkungszone von 20 und 40 Metern vom Fahrbahnrand aus gemessen. Dort dürfen aus Sicherheitsgründen keine Zapfsäulen stehen. „Bei einem Vor-Ort-Termin mit sämtlichen Straßenbaulastträgern wurde genau besprochen, wo welche Tankeinheiten stehen“, erklärt Stadtsprecherin Nadine Schley. Die Stadt ist im Prozess für die Baugenehmigung verantwortlich.

Dabei sei auch zur Sprache gekommen, dass die Landesstraßenbaubehörde eine neue Abfahrt ursprünglich über das Grundstück leiten wollte, auch ein Kreisel sei im Gespräch, erinnert sich Lother-Geschäftsführer Matthias Bartholi. „Wir haben unseren Bau darauf abgestimmt, dass auch ein Kreisel kommen kann“, erklärt er. „Wir sind in Kontakt mit der Straßenbaubehörde.“ Trotz der Fahrbahnverbreiterung mit Aufschüttung des Dammes, seien keine Einschnitte in das Grundstück an der Fahrbahn geplant, bestätigt auch Eigentümer Dorian Völkers. Außerdem gehöre dem Staat bereits ein kleiner Streifen Bauland zwischen Tankstelle und B 6.

Keine endgültigen Aussagen über die genaue Vorgehensweise möchte dagegen Uwe Schindler, Geschäftsbereichsleiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Nienburg, machen. „Wir wollen die optimale Verkehrseinbindung schaffen, dafür muss aber noch viel abgesprochen und Anregungen aus dem Begleitkreis aufgenommen werden“, so Schindler. Auf genaue Angaben - wie die Bestätigung eines Kreisels - möchte er sich daher noch nicht festlegen. „Es ist richtig, dass die Fahrbahn verbreitert wird, aber wir haben uns noch nicht entschieden, ob beideseitig oder östlich oder westlich. Wir müssen uns entscheiden, wo wir die Eingriffe gering halten und die Belange der Bewohner mit einbeziehen können.“

Auf der Westseite gegenüber der Tankstelle steht die AWO-Kita, auch dort würde es mit einem neuen Dammverlauf eng werden. An der B 6-Anschlussstelle sind zusätzlich zu der regulären Verbreiterung der Fahrbahn zudem jeweils ein Beschleunigungs- sowie Verzögerungsstreifen eingeplant. „Für eine Straße mit dem Verkehrsaufkommen entspricht die B 6 nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards“, erklärt der Leiter der Straßenbaubehörde. Die baulichen Anforderungen an eine Bundesstraße schrieben eine andere Breite sowie die Seitenstreifen vor, bei der bisherigen Ortsumgehung seien starke Sicherheitsdefizite erkennbar.

In Querschnitten aus der digitalen Bürgerinformationsveranstaltung Anfang Juli war in Querschnitten zu sehen, dass die bisherige Fahrbahnbreite von 16 Metern auf 21 Meter, von einer Lärmschutzwand zur anderen, erweitert werden soll. Bei Anschlussstellen kann die Dreispurigkeit in beide Richtungen sogar zu mindestens 28 Metern Breite führen, zuzüglich der Aufschüttung des Damms. An der Mecklenhorster Straße würde eine Erweiterung in beide Richtungen sowohl für die zukünftige Tankstelle als auch die Kita und Wohngebäude auf der Westseite eine wesentlich direktere Nähe zur verbreiterten Fahrbahn bedeuten.

