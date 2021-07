Open-Air-Kino am Franzsee

Plätze werden nach dem „Windhundverfahren“ vergeben

Idylle pur: Im Franzseebad läuft am 7. August der zweite Open-Air-Kino-Abend.

Amedorf (r/dgs). Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt am Samstag, 7. August, im Naturbad Franzsee der zweite Open-Air-Kino-Abend. Gezeigt wird der Film „Kiss the Cook“ - So schmeckt das Leben!“

In dem amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 2014 fungiert Jon Favreau nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Erzählt wird die Geschichte des Gourmet-Chefkochs, der nach einer schlechten Restaurant-Kritik noch einmal durchstartet und zusammen mit seinem Sohn in einem Imbisswagen kubanische Sandwiches nach einem Spezialrezept verkauft. Am Ende des Films floriert nicht nur das Geschäft, sondern auch die Familie kommt wieder zusammen...

Einlass ins Franzseebad ist am Samstag ab 19 Uhr. Bis zum Beginn des Films können die Besucher das gastronomische Angebot genießen. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich und nur über das Anmeldeformular auf der Homepage www.franzseebad.de möglich. Die Plätze sind begrenzt und werden nach dem „Windhundverfahren“ vergeben. Ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen, ebenso die Buchungsbestätigung und ein Impfzertifikat auf dem Smartphone oder in Papierform. Nicht Geimpfte benötigen den Schnelltest eines offiziellen Testzentrums vom 7. August. Sitzplätze werden zugewiesen. Stühle, Kissen und Decken können mitgebracht werden.

Ausgabe-Nr. 1168 vom 31.07.2021