Hinze: „Das Handwerk ist wieder in“

Kreishandwerkerschaft spricht 88 Gesellen frei

Thorsten Heger, stellvertretender Obermeister der Bauinnung, und Kreishandwerksmeister Thomas Hinze überreichen Fabio Findeisen (v.l.) von der Firma Hanebutt den Gesellenbrief.

Neustadt (gi). In der Aula der Berufsbildenden Schule Neustadt hatte die Kreishandwerkerschaft Neustadt/Burgdorf zu einer Freisprechungsfeier eingeladen. Es wurde ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt, die Freisprechung wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Jeder Prüfling durfte auch nur eine Begleitung mitbringen, Ehrengäste waren nicht anwesend, die Begrüßung nahm Kreishandwerksmeister Thomas Hinze vor. Er bezeichnete die jungen Gesellinnen und Gesellen als „goldene Generation“. Mit ihnen bringe er einen Neuanfang im Handwerk in Verbindung. Hinze meinte einen Neuanfang, der in eine besondere Zeit falle und nicht die vergangenen eineinhalb Corona-Jahre. „Das Handwerk ist wieder in“, sagte der Kreishandwerksmeister. Vorbei seien die Zeiten, in denen besser, höher, weiter die Maxime in der Schulbildung und Berufswahl waren und ein weißer Kragen automatisch mit Ansehen und Reichtum verbunden waren. Doch weiter, höher, besser gelten immer noch, aber mit anderen Vorzeichen. „Das schon fast inflationäre Zauberwort heißt ‚Nachhaltigkeit‘“, so Hinze. Im Handwerk können vor allem Menschen das tun, worin sie ihre Erfüllung mit Inspiration und Kreativität sehen. „Sie haben auf das richtige Pferd gesetzt“, rief Hinze den Gesellen zu. Fachleute würden händeringend gesucht und dieser Zustand werde sich noch verschärfen. Es sei egal, ob im Handwerk eine Karriere als Arbeitnehmer, Ausbilder oder als Geschäftsinhaber angestrebt werde. Wer im Handwerk arbeite, sei mit Herz und Seele dabei, einer Selbstverwirklichung im Beruf stehe nichts entgegen. Es werde eine gesunde Portion Willenskraft, ein wenig Hartnäckigkeit, eine positive Grundeinstellung und vor allem ein langer Atem benötigt.

„Bei allen Herausforderungen und schwierigen Zukunftsfragen, die vor uns liegen, bleiben Sie zuversichtlich“, so Hinze. Freigesprochen wurden 70 Gesellen und 18 Gesellinnen. Nachstehend die Berufsgruppen im Überblick: Sechs Dachdecker, sechs Maurer, acht Zimmerer und eine Zimmerin, elf Anlagemechaniker, 15 Maler und eine Malerin und Lackiererin, drei Metallbauer, drei Elektroniker, acht Tischler und eine Tischlerin, zehn Friseure und 15 Friseurinnen.

Die frei gesprochenen Gesellen aus Neustadt

Mark Gromov, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Firma Oehlerking Neustadt; Ricardo Jimenez Paradies, Wunstorf, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Firma Gläser Neustadt; Patrick Rainer Adler, Dachdecker, Firma Hanebutt Neustadt; Nikolai Bursak, Hannover, Dachdecker Firma Hanebutt; Maximilian Märten, Dachdecker, Firma Hanebutt; Lucas Öhlerking, Dachdecker, Firma Gliesmann Neustadt; Jason Strauss, Leese, Dachdecker, Firma Hanebutt; Obaida Al Masri, Friseur, Firma Bruns & Bruns Neustadt; Madeline Chawich, Friseurin, Firma Krägel, Nöpke; Olivia Fedorowicz, Friseurin, Firma Kudla-Dorn Otternhagen; Dalal Ibrahim Ali, Hannover, Friseur, Firma Wegener Neustadt; Jessica Kleinert, Garbsen, Friseurin, Firma Bruns & Bruns; Khalil Murad Alias, Friseur, Firma Bruns & Bruns; Alessia Pia Turrisi, Wunstorf, Friseurin, Firma Cannizzo Neustadt; Mahmoud Youssef, Nienburg, Friseur, Firma Bruns & Bruns; Jamie Martin Cooper, Walsrode, Maler und Lackierer, Firma Temps Neustadt; Piere Fock, Hagenburg, Maler und Lackierer, Firma Temps; Huthayfa Tareq Hameed, Wunstorf, Maler und Lackierer, Firma Temps; Anwar Kadhim, Maler und Lackierer, Firma Temps; Lea Sophie Köhrmann, Schortens, Maler und Lackiererin, Firma Temps; Qutaiba Tareq M. Majeed, Wunstorf, Maler und Lackierer, Firma Temps; Mohammed Mustafa, Hannover, Maler und Lackierer, Firma Temps; Salar Navzad Dino, Langenhagen, Maler und Lackierer, Firma Temps; Felix Neumann, Hagenburg, Maler und Lackierer, Firma maltec Joh. Temps Neustadt; Fabian Schütte, Maler und Lackierer, Firma Temps; Haris Skrijelj, Maler und Lackierer, Firma Temps; Jan Thomas, Maler und Lackierer, Firma maltec Joh. Temps; Christopher Becker, Maurer, Firma Hartmann Neustadt; Finn Rabe, Maurer, Firma Duensing Neustadt; Andy Reilard, Garbsen, Metallbauer, vhs Hannover Land Neustadt; Hendrik Ebeling, Tischler, Firma Poppe Otternhagen; Sergej Kronenberg, Rodewald, Tischler, vhs Hannover Land; Ahmet Ramovic, Hannover, Tischler, vhs Hannover Land; Clemens Florian Ronge, Tischler, Firma Schmidt Neustadt; Fabio Findeisen, Zimmerer, Firma Hanebutt; Laurenz Hörmann, Zimmerer, Firma Hemme Neustadt; David Tietze, Hannover, Zimmerer, Firma Hanebutt.

Ausgabe-Nr. 1168 vom 31.07.2021