Martin Keiter neu an der Spitze

Lions-Präsident will das Clubleben wieder aktivieren

Die Doppelspitze mit Andreas Winkler (li.) und Detlef Siewert (re.) übergibt die Präsidentschaft an Martin Keiter. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Der jährliche Präsidenten-Wechsel beim Lions Club ging turnusgemäß über die Bühne: Martin Keiter übernimmt das Amt von der Doppelspitze Detlef Siewert und Andreas Winkler. Diese konnte ihre Pläne und Vorstellungen coronabedingt nur mit Abstrichen verwirklichen. Dies soll sich nun im Amtsjahr des neuen Präsidenten ändern, der mit Euphorie und Elan antritt.

Keiter, der seit Jahrzehnten mit seiner Familie in der Kernstadt wohnt, ist schon lange Mitglied im Lions Club. Seine Schwerpunkte sieht er aktuell dort, wo Menschen coronabedingt Nachteile erlitten haben, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Außerdem will er das Clubleben wieder aktivieren, das durch die Pandemie ebenfalls gelitten hat. Alle 33 Lions-Mitglieder hoffen in jedem Fall ihren traditionellen November-Basar in der Sparkasse durchführen zu können.

Auch der beliebte Sterntaler-Kalender soll wieder aufgelegt werden. Darüber hinaus unterstützen die Lions weiterhin gemeinnützige und wohltätige Organisationen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1168 vom 31.07.2021