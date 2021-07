Kostenlose Badekarten für Schüler führen zu Beschwerden

Manche Eltern sehen Kinder als „Gäste zweiter Klasse“

Neustadt (tma). Etwa 2.800 Eintrittskarten hat die Stadt an Schüler verteilt, mit denen sie kostenlos in Freibäder kommen. Gerade im Balneon nutzen Kinder und Jugendliche diese Möglichkeit nun öfter. „Am ersten Ferientag war der Andrang riesig“, berichtet Sprecher Steffen Schlakat.

Doch zu Stoßzeiten wurde das Bad sogar so voll, dass einige am Eingang abgewiesen wurden. Innen wurden auch die Spinde knapp, viele davon konnten die Schüler mit ihrer kostenlosen Eintrittskarte aber gar nicht erst nutzen. „Ohne Chip auch keine Spindnutzung, also auch die Bekleidung, Wertsachen und Taschen immer mit sich führend [...]“, beschreibt etwa Vater Alexander Katzenberger die Situation, in der sich seine drei Kinder befanden. Auch andere Eltern bringen an, dass ohne den Chip, der für normale Badegäste als Eintrittskarte ausgegeben wird, Essen nur mit Bargeld gekauft werden kann.

„Ich kann den Eindruck schon nachvollziehen, dass da eine Zwei-Klassen-Gesellschaft aufgemacht wird, dem ist aber nicht der Fall“, so Schlakat auf Anfrage der Neustädter Zeitung. Er erklärt, dass bei einem ähnlichen Angebot in den vergangenen Jahren ebenfalls keine Chips ausgegeben wurden. Neben dem Spindmangel führt er einen zweiten Grund an. „Die Coins gehen schnell verloren, wir wollen nicht, dass Schüler dann eine Pauschaule von 20 Euro zahlen müssen“, betont der Stadtwerke-Sprecher.

Im Außenbereich sind für Wertsachen daher auch kostenlose Schließfächer vorhanden. Eltern und Kinder müssten sich vor Augen führen „wie man damals ins Freibad gegangen ist“. Für das Personal sei die Aktion um die Badekarten auch ein Lernprozess. „Wir sind ein Kombibad und müssen einen Spagat schaffen“, so Schlakat.

