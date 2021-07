Ein Bootssteg als Mahnmal

Naturschützer warnen vor weiterer Bodenversiegelung

Was wäre wenn...? Noch steht der Bootssteg nicht im Wasser, Naturschützer wie Thomas Dietze (v.re.), Karin Puppe, Ingrid Helmold und Jörg Ganske warnen trotzdem vor den Folgen des Klimawandels. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Ein Bootssteg mitten auf dem Feld? So mancher, der den Noch-Radweg hinter dem Gewerbegebiet Ost befährt, wird sich verwundert die Augen reiben. Dabei handelt es sich um ein „Kunstwerk“, wie Thomas Dietze mit einem Augenzwinkern verrät. Allerdings hat es für den Naturschützer und seine Mitstreiter eher Mahnmal-Charakter. „Wenn wir unsere Erde weiterhin so behandeln wie bisher, wird der Meeresspiegel eines Tages bis hier oder weiter reichen“, mahnt Dietze. Wie berichtet, soll das Gewerbegebiet erneut in Richtung Osten um rund zehn Hektar erweitert werden. Die Vermessungsarbeiten laufen, die Bagger sollen schon bald rollen. „Egal, ob es die Grundstücksentwickelnden oder die Nutzenden des Gewerbegebiets sind, alle wissen, dass Bodenversiegelung und nicht nachhaltiges Bauen unweigerlich zur Zerstörung unserer Umwelt führen“, macht Dietze deutlich. Dabei will er nicht tatenlos zusehen und ein Zeichen setzen. „Denken wir um und werfen den Rettungsring“, lautet der Appell der Naturschützer. Ihrer Ansicht nach gibt es Alternativen zu immer mehr Flächenverbrauch, wie zum Beispiel die Aufstockung vorhandener Gebäude. Weiter fordern sie Photovoltaik auf allen Dächern und Fassaden, Gebrauchtwarenhäuser und die alltägliche Nutzung des Fahrrads, gerade im Flachland...

