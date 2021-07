„KULTURspaziergang“ nach Monaten des stillen Schaffens

Jetzt anmelden zur Ausstellung im historischen „Rosenkrug“

Freuen sich auf viele Ausstellungsbesucher am ersten Septemberwochenende: Anja Sternbeck (v.re.), Susan Tiedt und Jörg Baumann. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Es geht wieder los: Zu einem „KULTURspaziergang“ lädt das Kulturnetzwerk am ersten Septemberwochenende in das denkmalgeschützte Fachwerkgebäude „Rosenkrug“ an der Nienburger Straße 28 ein. Von Freitag, 3. September, bis Sonntag, 5. September, wollen Neustädter Kunstschaffende ihre aktuellen Werke präsentieren - „die natürlich auch erworben werden können“, wie Organisatorin Susan Tiedt betont. Zusammen mit Anja Sternbeck und Jörg Baumann hat sie die Gemeinschaftsausstellung auf die Beine gestellt.

Kunst und Kultur brauchen Besucher. „Deshalb freuen sich das Kulturnetzwerk und alle Mitwirkenden nach Monaten des stillen Schaffens wieder auf nette Gespräche, unmittelbare Rückmeldungen zu den Exponaten, auf witzíge Momente und den Prozess des gemeinsamen Erlebens“, sind sich die Organisatoren einig.

Seit 2013 gibt es das Kulturnetzwerk, das Kreativen, seien es Künstler, Vereine oder Institutionen, eine Plattform bieten will. Seither wurden verschiedene kulturelle Projekte realisiert, wie die KULtourREISE durch das Neustädter Land oder Ausstellungen. Zuletzt stellte das Netzwerk unter dem Motto „Kunst in Schaufenstern“ Bilder in leerstehenden Läden in der Innenstadt aus.

Dann kam Corona - mit einer langen Pause, die aber für die Künstler nicht unbedingt eine Schaffenspause bedeutete. Jetzt möchten die Organisatoren Kunst und Öffentlichkeit wieder zusammenbringen. Um die Veranstaltung Corona-gerecht durchführen zu können, muss allerdings die Anzahl der Gäste begrenzt werden. Da biete sich der „KULTURspaziergang“ an. „Eine gute Möglichkeit, eine festgelegte Anzahl von Besuchern gezielt durch die Räumlichkeiten zu führen“, sagt Tiedt.

Es werden folgende Zeitfenster angeboten: Am Freitag, 3. September, von 15 bis 18 Uhr; am Samstag, 4. September, von 11 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr; am Sonntag, 5. September, ebenfalls von 11 bis 14 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Erforderlich ist eine schriftliche Anmeldung für eines der angegebenen Zeitfenster unter der E-Mail kulturnetzwerk@posteo.de. Besucher werden gebeten, ihre Anmeldebestätigung sowie einen Impf- oder Genesenen-Nachweis beziehungsweise einen aktuellen negativen Corona-Test vorzulegen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1168 vom 31.07.2021