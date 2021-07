Großeinsatz wegen wahrnehmbarem Gasgeruch

Neustadt (r/tma). Eine Alarmierung am Mittwochmorgen um 4.30 Uhr wurde für die freiwillige Feuerwehr zum Großeinsatz. In der Hans-Böckler-Straße sei Gasgeruch wahrnehmbar gewesen, hieß es in der Alarmierung.

Nach einer Bestätigung durch die ersten anwesenden Brandschützer, wurde aus Sicherheitsgründen die Alarmstufe erhöht - Kameraden aus Mardorf und der Dekontaminationszug der Feuerwehr Osterwald Unterende sind angerückt. Einsatzleiter Marcus Niemeyer informierte zusätzlich die Stadtwerke.

Messungen des Umweltschutz-Messwagens ergaben jedoch keine gefährlichen Gaskonzentration in der Umgebung. Der Grund für den Geruch stellte sich schließlich als ein abgestelltes Fahrzeug mit Gasantrieb heraus, bei dem es zu minimalem Austritt gekommen ist. „Die Konzentration ist so gering gewesen, das keine Gefahr eines Entzündens bestand“, berichtet Feuerwehrsprecher Florian Hake. Der Fahrzeughalter soll sein Auto nun in eine Werkstatt bringen.

Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte vor Ort, inklusive Rettungsdienst und Notarzt. Der Dekontaminationszug wird laut der Alarm- und Ausrückordnung bei größeren Gefahrguteinsätzen stets mitalarmiert.

