Die Anzahl der baumbrütenden Störche ist stark angestiegen

Storchenbestand: Historischer Höchstwert erreicht

Neustadt/Hannover (r/dgs). Einen „historischen Höchstwert“ im Storchenbestand der Region Hannover hat Dr. Reinhard Löhmer, ehrenamtlicher Beauftragter für die Weißstorchbetreuung, ausgemacht. Waren im Vorjahr noch 89 Nester besetzt, so zählte der Experte in diesem Jahr über 102 Brutpaare in und um Hannover, ein Anstieg um fast 13 Prozent. „Der vor allem im letzten Jahrzehnt zu beobachtende Zuwachs ist schon erstaunlich“, sagt Löhmer.

Zum Vergleich: Noch vor zehn Jahren gab es nur ein Viertel des gegenwärtigen Bestandes. 1988 wurde der Tiefststand bei den Regionsstörchen registriert mit nur neun Paaren. Bei 80 Paaren stellte sich Nachwuchs ein (2020: 66 Paare). Sie werden am Ende der Saison 175 Junge aufgezogen haben (2020: 147). Mit einem Bruterfolg von 1,72 Junge pro alle Paare liegt das Ergebnis etwas unter dem langjährigen Mittel von 1,8.

Es wäre sogar ein noch besserer Bruterfolg möglich gewesen, wenn das Wetter mitgespielt hätte: „Für die Entwicklung der Frühgeschlüpften war das ‚Aprilwetter‘ bis Ende Mai deutlich zu kühl. Ende Juni/Anfang Juli förderte das feucht-warme Wetter die Aspergillose, eine tödliche Pilzinfektion im Atemsystem der Nestlinge“, erläutert Dr. Löhmer in seinem Jahresbericht.

Dabei begann das Storchenjahr mit der sehr frühen Rückkehr der Westzieher, die gleich nach dem Kälteeinbruch Mitte Februar ab in großer Anzahl eingetroffen sind. Bis Anfang März waren mehr als 60 Prozent der Nester besetzt. Die ersten Ostzieher trafen ab Ende März ein - viele auch erst Mitte/Ende April.

Erwartungsgemäß machte sich in diesem Jahr der nachwuchsstarke Jahrgang 2019 (Mäusejahr) bemerkbar. Diese Zweijährigen waren auffällig als Nichtbrüter oder als sogenannte „Verlobungspaare“. Einige von ihnen schritten noch im Mai zur Brut.

Durch diese sich lang hinziehende, sehr heterogene Rückkehr gab es ein zeitlich weit gefächertes Bild von Brut und Jungenaufzucht in der Region. Während die frühen Westzieher schon ab Mitte März zur Brut schritten, begannen die Spätankömmlinge zum Teil erst Anfang/Mitte Mai mit der Brut. „Durch diesen zeitlich stark divergierenden Brutablauf haben wir aktuell die Situation, dass die ältesten Jungen schon Ende Juni ihre Nester verlassen haben, während die Jungen der Spätbrüter wie in Otternhagen zum Teil gut vier Wochen im Nest versorgt werden müssen“, berichtet Löhmer.

Seine Bilanz: Die große Anzahl brutwilliger Störche führte dazu, dass die Mehrzahl der Nester schnell besetzt war. Später eintreffende Störche mussten um Nester kämpfen, in der Fläche vorhandene Nisthilfen beziehen oder sich ohne menschliche Hilfe selbst ein Nest bauen. Die Anzahl der baumbrütenden Störche ist stark angestiegen, insbesondere auch durch eine Kolonie in einem Alt-Eichenbestand in Mesmerode mit insgesamt sechs Nestern. „Zurzeit siedeln mehr als zehn Prozent aller Paare in der Region auf Eigenbauten“, so Löhmer.

Die Ursachen für den anhaltenden „Boom“ im Bestand basieren vor allem auf Entwicklungen bei den Westziehern, denen inzwischen deutlich mehr als 60 Prozent aller Brutvögel in der Region zuzuordnen sind. Durch die Überwinterung im spanischen Raum, zum Teil auch schon in Mitteluropa sind ihre Zugwege kürzer geworden. Dadurch haben sich die Verluste auf den Zugwegen und im Winterquartier verringert. Folglich kommen mehr westziehende Störche in ihr Geburtsgebiet zurück.

Auffällig bleibt weiterhin, dass sich immer mehr jüngere, zweijährige Störche im Brutgebiet aufhalten und auch schon brüten. Die Paare rücken näher zusammen, was sich insbesondere entlang des Leinetals zeigt. Die größere Siedlungsdichte erhöht dann aber auch die territoriale Konkurrenz und fördert Aggressionen mit derben Auseinandersetzungen. Diese können nicht durch ein zusätzliches Angebot an Nisthilfen „behoben“ werden, denn letztendlich bleibt das Nahrungsangebot von entscheidender Bedeutung.

