Die Corona-Lage am Dienstag: Folgt eine neue Verordnung?

Keine Neu-Infektion im Stadtgebiet

Neustadt (tma). Das Gesundheitsamt der Region sieht den 7-Tages-Inzidenzwert von 35 seit mehr als drei Tagen überschritten, eine neue Allgemeinverfügung wird aber frühestens am Mittwoch vorgestellt, auch da die Inzidenz zu heute wieder unter die Maarke gefallen ist. Die Zahlen sieht ein Sprecher verursacht durch vermehrte Besuche von Einrichtungen mit Tanz- und Feierbetrieb. Die angekündigte Verordnung wird die Schließung dieser Betriebe ab einem Inzidenzwert von 10 verfügen.

„Wir sind als Region Hannover aufgerufen das uns eingeräumte Ermessen gut zu gewichten und die Situation genau abzuwägen. Es ist die Aufgabe der Gesundheitsamtes, die öffentliche Gesundheitsversorgung sicherzustellen, Infektionsketten zu unterbrechen und zu analysieren“, sagt Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. „Dies kann aber nur in dem Rahmen geschehen, der tatsächlich notwendig ist, um die Risiken zu minimieren. Eine Einschränkung von zurzeit nicht risikobetroffenen Bereichen, wie zum Beispiel Einzelhandel, übrige Gastronomie oder Sportveranstaltungen wäre aktuell nicht verhältnismäßig. Mit Inkrafttreten der angekündigten neuen Corona-Verordnung des Landes wird die Region die Situation neu bewerten.“

Im Stadtgebiet gibt es seit einigen Wochen wieder erstmals keine einzige Neu-Infektion.

Die Zahl der aktuell Betroffenen Menschen im Stadtgebiet bleibt bei 16*. Seit Beginn der Aufzeichnungen im März 2020 wurden inzwischen 1.509** Menschen positiv getestet. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt heute bei 22,1 (-2,2).

In den unmittelbaren Nachbarkommunen sind ähnliche Entwicklungen zu beobachten: Wunstorf hat 19 (+/-0) aktuelle Fälle, Garbsen 37 (+/-0) und die Wedemark 5 (+/-0).

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 49.100 (49.090/+10) Menschen (Zahlen/Steigerung vom Vortag) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.396 (47.387) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 1.089 Menschen (+/-0) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei etwa 84 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt gelten 615 (614) Menschen in der Region als „infiziert“. Die sogenannte „7-Tages-Inzidenz“ liegt heute bei 32,5 (-2,9).

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten (in Klammern die Werte vom Vortag): bis 9 Jahre: 3.778 (3.778) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 5.674 (5.672); 20 bis 29 Jahre: 8.631 (8.628); 30 bis 39 Jahre: 7.720 (7.718); 40 bis 49: 6.962 (6.960); 50 bis 59 Jahre: 6.791 (6.790); 60 bis 69 Jahre: 3.644 (3.642); 70 bis 79 Jahre: 2.077 (2.077); 80 Jahre und älter: 3.416 (3.416). Ohne Altersangabe: 407 (409).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

