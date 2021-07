Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Neustadt (r/tma). Wieder wurde im Stadtgebiet ein junger Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Am Montagnachmittag befuhr der 18-Jährige die Hannoversche Straße in Richtung B 6. Er wurde erfasst, als eine 26-Jährige Chevrolet-Fahrerin von einem Grundstück aus kommend nach links in Richtung Mecklenhorster Straße abbog.

Durch den Aufprall wurde das Motorrad in einen geparkten Dacia geschleudert. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Versorgung in das Klinikum gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro. Gegen die 26-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

