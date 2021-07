"Karin" kontrolliert erstmals in Lutter

Lutter (tma). Erstmals steht der städtische Blitzeranhänger seit gestern in Lutter. An der K 306 sind 30 Stundenkilometer erlaubt, eine Missachtung belohnt Karin mit teuren Bildern.

An der Alpestraße in Bevensen hat das Messgerät in der vergangenen Woche 238 Verstöße verzeichnet, der schnellste Fahrer fuhr 79 Stundenkilometer. Auf der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 192 sind eigentlich nur 50 Stundenkilometer erlaubt.

