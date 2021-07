Feuerwehr-Kommando wählt stellvertretenden Stadtbrandmeister

Notfallseelsorge nach Hochwassereinsatz besonders wichtig

Die künftige Führungsriege der Feuerwehr: Stadtbrandmeister Torben Klingemann (v. li.)mit seinen Stellvertretern Dennis Hausmann und Christian Brandt.

Neustadt (tma). Erstmals hat das Stadtkommando der Freiwilligen Feuerwehr unter neuer Führung getagt, ein wichtiger Tagesordnungspunkt beschäftigte sich gleich mit deren Ausbau.

Weil der bisherige stellvertretende Stadtbrandmeister Torben Klingemann nun in die höhere Position aufsteigt - ernannt wird er vom Rat voraussichtlich im August - musste ein Nachfolger gefunden werden. Zur Wahl stellten sich Dennis Hausmann aus Basse und der Nöpker Lars Hedwig. Von den 37 wahlberechtigten Ortsbrandmeistern und deren Stellvertretern mussten die Kandidaten für einen Sieg 29 überzeugen. Im ersten Wahlgang erreichte aber kein Kandidat die erforderlichen Mehrheit. Dies bewegte Hedwig als Kandidat mit wenigeren Stimmen dazu, seine Kandidatur zurückzuziehen. Im zweiten Wahlgang wurde Dennis Hausmann folglich einstimmig bei zwei Enthaltungen zum stellvertretenden Stadtbrandmeister gewählt.

Bei einem Grußwort berichtete Heinz-Günter Jaster, der Vorsitzende des Ausschusses für Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten, von Beschaffungen und Neubauten für die Feuerwehr. In den vergangenen Jahren sei viel geschafft worden, nach der Planung des neuen Feuerwehrhauses in Mandelsloh soll „unbedingt“ ein neues Haus in Borstel in Angriff genommen werden.

Tim Kröger von der Notfallseelsorge im Kirchenkreis Wunstorf-Neustadt berichtete, dass beim Hochwassereinsatz in Nordrhein-Westfalen auch ein Seelsorger mit der Regionsfeuerwehrbereitschaft im Einsatz war. Er betonte, wie wichtig die Notfallseelsorge für die Einsatzkräfte nach belastenden Einsätzen, insbesondere mit Toten sei. In den vergangenen Wochen gab es bei einigen Verkehrsunfällen dazu relevante Einsätze. Kröger ermunterte die Ortsbrandmeister, auf die Seelsorge zurückzugreifen.

Die Grüße des Regionsbrandmeisters Karl-Heinz Mensing überbrachte Brandabschnittsleiter Lars Schwieger. Er berichtete ebenfalls vom Hochwassereinsatz im Kreis Euskirchen. „Er wies darauf hin, dass die Feuerwehrkräfte vor Ort häufig selber vom Hochwasser betroffen waren, ihre

eigenen Häuser beschädigt waren, und sie trotzdem ihren ehrenamtlichen Dienst geleistet haben“, berichtet Sprecherin Martina Fachmann. Die Regionsbereitschaft sei nach dem auf 48 Stunden angelegten Einsatz nur schweren Herzens abgerückt - die Brandschützer hätten teiwleise persönliche Beziehung zu den Opfern aufgebaut.

In Bezug auf die neu geschaffenen Hygiene-Einheiten betonte Schwieger, dass auch in den eigenen Feuerwehrhäusern die Hygiene beachtet werden muss, um sogenannte „Kontaminationsverschleppung“ zu vermeiden.

Als wichtige Termine im zweiten Halbjahr vermerkte das Stadtkommando den Beginn des Truppmannlehrgangs Anfang september sowie den Tag der offenen Tür im Feuerwehrzentrum am 25. September - vorbehaltlich der Entwicklung der Pandemie.

Der scheidende Stadtbrandmeister Robert Krenz konnte während der Sitzung noch einige seiner Kameraden befördern. Torben Klingemann ist fortan Brandmeister, Christian Brandt Oberbrandmeister, der Scharreler Marvin Achtzehn Löschmeister und André Fedler aus Lutter darf nun den Rang Oberlöschmeister tragen.

Brandabschnittsleiter Lars Schwieger hat im Rahmen der Sitzung einige Ehrungen verliehen. Andreas Schaumann aus Metel wurde für seine 40-jährige aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Florian Hake erhielt die Ehrennadel des Niedersächsischen Feuerwehrverbandes in Bronze und der Vesbecker André Willer die Nadel in Silber. Axel Bartling aus Mariensee sowie der Empeder Christian Brandt erhielten das Feuerwehrehrenzeichen am Bande.

