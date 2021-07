28-Jähriger ohne Führerschein wirft bei Kontrolle Heroin aus Fahrertür

Neustadt (r/tma). Eine kuriose Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte am vergangenen Wochenende erlebt. Ein Opel-Fahrer, der auf der Wunstorfer Straße in Richtung Poggenhagen unterwegs war und auf die Moordorfer Straße einbog, wurde dort zum Halten aufgefordert.

Bevor der 28-Jährige ohne Führerschein im Krötenweg anhielt, reduzierte er jedoch erst die Geschwindigkeit, öffnete die Fahrertür einen Spalt und warf ein Tütchen mit weißem Pulver auf die Fahrbahn. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er „offensichtlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss“ stand. Es handele sich bei dem weggeworfenen Pulver vermutlich um Heroin, im Fahrzeug wurden zudem weitere Betäubungsmittel gefunden.

Nachdem er für eine Blutentnahme auf die Polizeiwache gebracht wurde, sperrte sich der 28-jährige dagegen aber „massiv“, weshalb die Körperflüssigkeit unter Zwang genommen werden musste. Aufgrund psychischer Auffälligkeiten wurde der Fahrer im Anschluss in eine Psychiatrie eingewiesen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Am selben Abend fuhr außerdem ein 25-jähriger Citroen-Fahrer in der Hannoverschen Straße gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Volkswagen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro ein, beide Autos waren nicht mehr funktionstüchtig.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand, ein Drogen-Vortest fiel positiv auf den Wirkstoff von Cannabis aus.

Auch ihm wurde - diesmal ohne Widerstand - eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Den 25-jährigen Unfallfahrer erwartet ebenfalls ein Strafverfahren.

