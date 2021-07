Petition als letzte Möglichkeit

Grundschulstandort Helstorf doch noch zu retten?

Sebastian Lechner (v.li.) liefert der Bürgerinitiative um Silvia Luft die erste Unterschrift für die Petition, die doch noch eine Neugründung der Grundschule erreichen soll.

Helstorf (os). Die Bürgerinitiative zur Rettung der Grundschule will nichts unversucht lassen: Mit einer Petition an den niedersächsischen Landtag beschreiten die Aktivisten den wohl letzten Weg zum Erhalt des Standortes.

Der Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner (CDU) war am Donnerstagabend erster Unterzeichner der Forderung, doch noch eine Neugründung als eigenständige Grundschule zu genehmigen. Der Antrag der Stadt war vom Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) abgelehnt worden, weil die erforderlichen Schülerzahlen nach Ansicht der Entscheider innerhalb der kommenden zehn Jahre nicht erreicht werde. Lechner hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) schon vorab deutlich kritisiert und wiederholte das vor Elternvertretern. „Die Schülerzahlen liegen nicht dramatisch unter dem geforderten Wert, bei einer solchen Lage hätte ich mir mehr Augenmaß gewünscht“, so der Politiker. Er verwies noch einmal auf Mardorf: Die Grundschule wurde geschlossen, beherbergt mittlerweile eine private Schule, trotzdem muss in Schneeren jetzt angebaut werden, da Prognosen weit übertroffen wurden. Damit die Petition Erfolg hat, müssen nach seiner Ansicht aber „beide Koalitionspartner mitspielen“. Ortsbürgermeisterin Silvia Luft kritisierte einmal mehr fehlende gleiche Maßstäbe, da Schulen im Neustädter Land mit geringeren Schülerzahlen als die 87 bis Mittwoch in Helstorf beschulten Kinder erhalten blieben. Formal sind diese Schulen eigenständig, im Gegensatz zur Außenstelle in Helstorf. Luft bemängelte vor allem die kurzfristige Entscheidung, die Jahrgänge eins und zwei schon nach den Ferien in Mandelsloh zu beschulen (siehe oben). Björn Schumacher, ein betroffener Vater, hatte gegen diese RLSB-Verfügung Beschwerde eingereicht, über diese ist noch nicht entschieden.

Bis Ende September sollen nun Unterschriften gesammelt werden, ob angesichts der Ferien wieder mehr als 1.000 zusammenkommen, bleibt offen.

