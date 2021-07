Neue Sporthalle soll kommen

Porscha: „Wegweisend für die Infrastruktur unseres Dorfes“

Die alte Sporthalle ist voll ausgelastet und soll so lange stehen bleiben, bis die neue fertig ist. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Schneeren (r/dgs). Der Schulausschuss hat in dieser Woche als erstes Gremium festgestellt, dass Schneeren eine neue 1-Feld-Sporthalle nach DIN-Maßen bekommen soll. Eine endgültige Beschlussfassung zu der Neubauplanung soll der Rat in seiner Sitzung am 26. August treffen.

„Seit vielen Jahren wurden vom Ortsrat immer wieder Ausbesserungsarbeiten an Gebäudeteilen der Turnhalle gefordert, welche auch zum Teil umgesetzt wurden“, berichtet Ortsbürgermeister Stefan Porscha. Größere Arbeiten wie Auswechslung des Hallenbodens, Sanierung der Sanitärräume oder des Flachdaches oder der Lüftungsanlage seien aber immer wieder verschoben worden. „Diese Entwicklung nun ist wegweisend für die Infrastruktur unseres Dorfes und des Vereinslebens, aber auch den gemeinsamen Schulstandort mit Mardorf“, so Porscha weiter.

Die schon allein durch die Waldschule mit derzeit sechs Klassen gut ausgelastete Sporthalle wird außerdem von der Nachmittagsbetreuung, der Freiwindschule Mardorf, der Kindertagesstätte, dem TSV und dem Mardorfer Tennis Club genutzt.

Bei einer nötigen Komplettsanierung wäre es nicht möglich, die Halle nach geltender Norm herzurichten, macht Porscha deutlich. Die alte Turnhalle solle daher nach den vorliegenden Plänen solange an ihrem Platz bestehen bleiben, bis die neue Sporthalle steht. Danach erst soll der Abriss erfolgen, was dann auch den Platz für die ebenfalls dringend nötige Erweiterung der Waldschule bieten würde.

„Auch die Planungen für die Waldschule laufen und können nach Auffassung der Verwaltung Anfang des neuen Jahres den Gremien vorgelegt werden“, freut sich Porscha. Die Projektfeststellung für die Sporthalle könne nun bereits zum Jahresende von den Gremien, beginnend mit den Ortsräten Schneeren und Mardorf, beschlossen werden, hofft er. Die Pläne sollen im Rahmen der Ortsratssitzung vorgestellt werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1167 vom 24.07.2021