Hans-Böckler-Haus soll Qualität für Bildung und Betreuung aus einer Hand bieten

Fischer: „Wir werden jetzt nicht mehr locker lassen“

Barbara Fischer (li.) und Nicole Schmidt stellten den aktuellen Stand in Sachen „Hans-Böckler-Haus" im Schulausschuss vor und ernteten viel Zustimmung.

Neustadt (os). Den Schulausschuss haben Barbara Fischer, Rektorin der Hans-Böckler-Schule (HBS) und DRK-Hort-Leiterin Nicole Schmidt bereits überzeugt: Das Gremium stimmte geschlossen dafür, „ein ganzheitliches Quartierskonzept zu entwickeln, dass ein schulisches Ganztagsangebot, ein Kindertagesstättenangebot sowie ein ergänzendes niederschwelliges Hilfsangebot beinhaltet.“ Ein weiteres Großprojekt für die Bildungslandschaft im Stadtgebiet, für das bereits erste Kostenschätzungen vorliegen: Mit einem Neubau fallen 14,9 Millionen Euro an, der Umbau im Bestand wird auf 16,9 Millionen Euro taxiert. Welche der beiden Varianten auch immer das Rennen macht: Die Umsetzung soll mit Fördermitteln erfolgen, die 80 bis 90 Prozent der Investitionskosten ausmachen könnten.

Was Fischer und Schmidt in einem Zwischenbericht aus der Schulentwicklungsberatung vorstellten, geht weit über „Schule“ hinaus. Das „Hans-Böckler-Haus“, wie sie das Vorhaben nennen, soll ein Familienzentrum werden, das nicht nur Bildung und Betreuung für Kinder bietet, sondern auch Beratungsleistungen für Eltern direkt vor Ort ermöglicht. „Unser Klientel hat da großen Bedarf“, erklärte Fischer den Ausschuss-Mitgliedern. „Bei uns sind sie ja schon, noch an eine andere Stelle zu gehen, das machen viele nicht.“ In jeder Klasse gibt es nach ihren Worten mehrere Kinder und ganze Familien, die intensiven Beratungsbedarf haben. Die Sprachbarriere wird oft schon mit Hilfe anderer Eltern, durch Kinder oder offizielle Dolmetscher überwunden.

„Der Bedarf für gute Betreuungsplätze ist groß“, sagte Nicole Schmidt. Um alles aus einer Hand bieten zu können, gehen die Überlegungen sogar in Richtung Integration von Logo- oder Ergotherapie-Angeboten.

Die Zusammenarbeit von DRK-Hort und HBS hat sich seit Jahren bewährt. Das Hans-Böckler-Haus soll diese Kooperation noch weiter vertiefen, multiprofessionelle Teams könnten sich Herausforderungen dann noch besser stellen. Letztere sind vielfältig und reichten in jüngster Vergangenheit bis hin zu Kindeswohlgefährdungen. Fischer bedauerte, dass die HBS nicht schon früher in Kooperationsprojekte einbezogen wurde. „Immerhin haben wir den Partner mit dem DRK fest an unserer Seite“, sagt sie. Laut Schmidt gilt das auch für die „Hans-Böckler-Haus“-Planungen.

Eine schnelle Umsetzung erwartet die Schulleiterin nicht, blickt erst einmal auf den 2025 anstehenden gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbeschulung. „Wir haben das Konzept seit Monaten fertig und waren froh, dass wir es nun auch im Ausschuss präsentieren konnten“, sagt sie. „Wir werden jetzt nicht mehr locker lassen.“ Dabei ist ihr durchaus bewusst, dass die Planungskapazitäten der Verwaltung allein für Schulprojekte reichlich beansprucht werden. Bauten in Mandelsloh/Helstorf, an Gymnasium, KGS sowie den Grundschulen Bordenau und Schneeren stehen an.

Qualität und Quantität fehlen

HBS und DRK-Hort fehlt es vor allem an Platz. Aktuell füllen zwölf Klassen in vier Jahrgängen sowie der Schulkindergarten die vorhandenen Klassenräume komplett aus. Im Hort werden derzeit 79 Kinder betreut, der Bedarf ist viel größer. 20 Kinder werden deshalb nicht die HBS, sondern die benachbarte Michael Ende Schule, die bereits Ganztagsversorgung bietet, besuchen. Qualitativ mangelt es vor allem am Schulhof. „Das ist im Grunde eine asphaltierte Fläche mit ein paar geballten Spielgeräten“, sagt die Schulleiterin. „Die Ansprüche an eine moderne Schule erfüllt das ebenso wenig wie das Gebäude mit seinen Möglichkeiten.“ Immerhin: Genug Fläche für Um- oder Neubau bietet das Gelände.

