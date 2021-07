Baustart für neues Krippengebäude

Kindertagesstätte „Sonnenblume“ wächst weiter

Mandelsloh (dgs). Die Baufläche ist schon vorbereitet: An der Kindertagesstätte „Sonnenblume“ haben die Arbeiten für den Neubau eines Kinderkrippengebäudes begonnen. Derzeit wird eine Gruppe mit unter Dreijährigen in einer Containeranlage auf dem Sportplatz betreut. Der neue Gebäuderiegel mit Holzfassade und begrüntem Flachdach entsteht nun direkt an der Wiklohstraße. Das Raumprogramm sieht eine Nutzfläche von 360 Quadratmetern für dann zwei Krippengruppen mit jeweils 15 Kindern vor. Neben Gruppenräumen, Ruhe - und Wickelraum entstehen auch eine Küche, Sanitär- und Mitarbeiterräume.

Die Krippe erhält einen eigenen Eingang und einen abgetrennten Spielbereich mit für Kleinkinder geeigneten Geräten.

Nach Schätzung des ausführenden Nienburger Architekturbüros werden sich die Kosten für den Neubau auf rund 1,3 Millionen Euro belaufen. Das Geld steht im Haushalt bereit. Insgesamt werden in der „Sonnenblume“ dann fast 150 Kinder betreut

