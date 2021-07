Pawlowski-Nachlass im Rosenkrug: „Sind sie für solche Kunst nicht zu jung?“

Stiftung zeigt Werke einer in jungen Jahren umstrittenen Künstlerin

Kuratorin Dr. Tanja Soroka erklärt in der Ausstellung im Rosenkrug, wie sich Pawlowskis Stil entwickelt hat. Etwa 60 Objekte sind zu sehen, auch aus dem Rahmen gerissene Frühwerke. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Zu Beginn ihres künstlerischen Schaffens gestaltete Ingrid-Matthies Pawlowski vor allem erotischen Werke. Der Feuilleton attestierte ihr zwar einen „virtuos sicheren Pinselstrich“, sie sei jedoch einem männlichen, „allgemeinen Sextrend“ erlegen. Als Reaktion auf unqualifizierte Kritik riss sie - mit Ende 20 - stark verärgert einige ihrer Ölbilder aus den Rahmen und faltete sie.

Diese Werke sind bei der Sichtung ihres Nachlasses durch die neu-gegründete Pawlowski-Stiftung wiederentdeckt worden und nun mit etwa 60 anderen Kunstgegenständen bis zum 20. August im Rosenkrug ausgestellt. „Es sind auch Arbeiten aus den 60er Jahren überraschend aufgetaucht“, freut sich Kuratorin Dr. Tanja Soroka von der Altrewa-Bürgerstiftung. Obwohl der Nachlass schon im Mai 2018 nach dem Tod ihres Mannes, Jacek R. Pawlowski, übergeben wurde, konnten die mehreren hundert Objekte, einschließlich Skulpturen, durch die Pandemie erst spät eingesehen werden. Dabei fehlen wohl einige Bilder, wie in Pawlowskis Wikipedia-Eintrag festgestellt wird: „Der Verbleib vieler Werke der Künstlerin ist ungeklärt, da sie einer entsprechenden Buchführung keine Bedeutung beimaß.“

Zu ihren Lebzeiten fokussierte sie sich nach dem Motto „Kunst ist mein Leben, ich kann nicht mehr zurück, aber noch nach vorn“ in ihrem Atelier in Bordenau ganz auf ihre Gemälde und Skulpturen. Als Gründungsmitglied und Initiatorin des Neustädter Kunstvereins wünschte sie sich, dass die Objekte nach ihrem Tod (2010) in eine Stiftung eingehen sollten. Dies führte zur jetzigen Ausstellung, die eigentlich auch Berichte von Zeitzeugen beinhalten sollte, wie der Vorstandsvorsitzende der Altrewa-Bürgerstiftung, Willi Ostermann, berichtet: „Das werden wir aber nachholen.“ Über die Eröffnung freut sich auch Christine Notbaum, stellvertretende Bürgermeisterin. „Ohne Kunst geht es nicht“, sagt sie bei der gut besuchten Vernissage. „Heute würde man eher sagen, Kunst ist systemrelevant.“

Öffnungszeiten und Führung

Die Ausstellung der Pawlowski Kunst- und Kulturstiftung im Rosenkrug, Nienburger Straße 28, öffnet - bis auf den 27. Juli und 5. August - montags bis freitags von 15.30 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 16 Uhr. Führungen sind zudem am morgigen Sonntag, um 11 und 15 Uhr, Donnerstag, 29. Juli, um 17 Uhr, Mittwoch, 4. August, um 19 Uhr sowie Mittwoch, 18. August, um 19 Uhr geplant. Anmeldungen und weitere Infos bei Kuratorin Dr. Tanja Soroka per E-Mail an soroka@altrewa-art.de.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1167 vom 24.07.2021