Minister empfängt Hochwasser-Rückkehrer

Minister Boris Pistorius (Mitte, v.re.), Regionsdezernentin Cora Hermenau und Regionsbrandmeister Karl-Heinz Mensing beim Empfang der zurückgekehrten Hochwasserhelfer. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Als die Einsatzkräfte nach 60 Stunden Gesamtdauer am Montag wieder am Feuerwehrzentrum ankamen, wurde ihnen ein „großer Bahnhof“ bereitet. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD), Regions-Dezernentin Cora Hermenau, der Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner sowie die Bürgermeister der drei beteiligten Städte Dominic Herbst, Dr. Christian Grahl (Garbsen) und Rolf -Axel Eberhardt (Wunstorf) nahmen die rund 150 Feuerwehrleute - davon etwa 80 aus dem Neustädter Land - in Empfang. Angesichts der erkennbaren Erschöpfung einiger Helfer, hielten sich die offiziellen Vertreter kurz. Pistorius dankte für den Einsatz und lobte ausdrücklich: „Sie haben geholfen, wo Menschen sich nicht selbst helfen können. Das verdient größte Anerkennung.“ Hermena fasste ihren Dank kurz und bündig zusammen: „Ich bin stolz auf Sie.“ Zuvor hatte auch Regionsbrandmeister Karl-Heinz Mensing „seinen“ Helfern gedankt und dem neuen Abschnittsleiter Lars Schwieger zur bestandenen Bewährungsprobe gratuliert.

Pistorius versprach „für das nächste Sommerfest“ ein Fass Bier auszugeben, alle anderen offiziellen Vertreter mochten da nicht zurückstehen und versprachen dasselbe.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1167 vom 24.07.2021