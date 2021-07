„Auf jeden Fall ist das lebensgefährlich an der Straße“

Gut besuchte Fahrraddemo für neuen Radweg

Fast am Ziel - jedoch nur auf dem Demonstrationsweg: Knapp 70 Teilnehmer protestierten am Samstag per Fahrrad für einen Radweg zwischen Hagen und Himmelreich. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Hagen (os). Bei herrlichem Sommerwetter hätte man den Nachmittag im Garten oder im Freibad verbringen können, 67 Teilnehmern der Fahrrad-Demonstration für einen Radweg entlang der Landesstraße 192 zwischen Hagen und Himmelreich wollten dieser Forderung aber lieber Nachdruck verleihen.

Dem Aufruf des CDU-Ortsverbandes Mühlenfelder Land waren bei weitem nicht nur Christdemokraten gefolgt, auch Ortsbürgermeister Heinz-Günter Jaster (SPD) fuhr mit. „Da bin ich auf jeden Fall dabei“, sagte er vor dem Start. Auch zahlreiche Eilvese hatten sich dem Tross angeschlossen. „Ich bin 20 Jahre lang an dieser Straße zur Arbeit nach Hagen gefahren“, berichtet die Eilveserin Karin Graumann. Trotz ihres Abstandshalters am Gepäckträger gab es immer wieder „brenzlige Situationen. Das ist auf jeden Fall lebensgefährlich.“ Das sieht auch Marita Schrader aus Eilvese so: „Ich fahre immer an der Straße lang, aber es ist auch immer eine Katastrophe. Meine Familie schimpft aber auch mit mir.“ Uwe Scheibe aus Hagen fährt lieber einen Umweg, wenn er nach Neustadt will. „Ich radele über Mariensee und Empede“, sagt er. Mancher nimmt auch den Weg über den Eisenberg nach Eilvese, von dort geht es aber auch nur an der Bundesstraße 6 weiter - oder an der L 192 bis nach Himmelreich doch wieder ohne Radweg.

Wie sich ältere Demo-Teilnehmer erinnerten, gibt es allerdings schon seit Mitte der 80er Jahre Bestrebungen für einen Radweg. Hoffnung auf eine baldige Umsetzungen machen sich die wenigsten. Frank Hahn vom CDU-Ortsverband war trotzdem zufrieden mit der Aktion. „Das waren mehr Teilnehmer als ich erwartet hatte“, sagt er. Die Genehmigung der Stadt hatte vorgesehen, dass der Demonstrationszug auf der gesamten Fahrbahnbreite unterwegs ist, die Polizei sicherte nach vorn und hinten ab. Autofahrer mussten stoppen, um die Radler passieren zu lassen. „So ist das mal sicher“, schwärmte eine Teilnehmerin am Ziel in Himmelreich. Was in Sachen Radweg weiter passiert, bleibt jedoch vorerst offen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1167 vom 24.07.2021