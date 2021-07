Auch Neustädter Feuerwehrleute rücken nach NRW aus

Neustadt (os). Wenn am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr die Regionsfeuerwehrbereitschaft I den Weg in den Raum Düsseldorf antritt, um zu helfen Überflutungsschäden in den Griff zu bekommen, werden auch Feuerwehrleute aus dem Stadtgebiet Neustadt an Bord der Fahrzeuge sein. Sie kommen etwa von der Verpflegungseinheit aus Poggenhagen sowie aus Neustadt, Eilvese, Mariensee und Schneeren. Insgesamt 150 Einsatzkräfte werden nach Nordrhein-Westfalen entsandt. Angeführt von Abschnittsleiter Lars Schwieger sollen sie in der dortigen Landeshauptstadt vor allem mit Pumpenarbeiten unterstützen. "Die Einsatzzeit ist auf 48 Stunden angesetzt und wir sollen vollständig autark vor Ort zurechtkommen", berichtet Schwieger. Deshalb sind unter den 35 Fahrzeugen nicht nur solche mit Wasserpumpen, sondern es gehen auch Küchenkraftwagen, Verpflegung, Zelten, Feldbetten und Sanitärausrüstung mit auf den Weg nach Düsseldorf.

"Einige Landkreise in NRW haben den Katastrophenfall ausgerufen und gleichzeitig Hilfe aus den übrigen Bundesländern angefragt. Wir helfen gerne und hoffen, damit ein Stück weit die Not der Menschen lindern zu können", sagt Regionspräsident Hauke Jagau. "Ich danke schon jetzt den ehrenamtlichen Feuerwehrmännern und -frauen für ihren engagierten Einsatz. Die aktuelle Hochwasserkatastrophe, bei der zwei Feuerwehrmänner ihr Leben ließen, zeigt einmal mehr, wie gefährlich Einsätze sein können und wie wichtig und gemeinnützig auf der anderen Seite diese Arbeit ist."

