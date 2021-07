Baustellenmarathon hat begonnen

Kernstadtverkehr steht vor zehn Jahren Bewährungsprobe

Dieser Bereich wird in der Innenstadt knifflig: Im Vordergrund beginnt in Kürze der Rathaus-Neubau, dahinter zwischen Wunstorfer Straße und ZOB läuft der NeuStadtTor-Bau gerade an. Dadurch fallen einige Parkplätze weg. Foto: Seitz

Vor dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus sind bereits Parkflächen markiert, Nutzer sind die in Kürze im neuen Schloss-Westflügel einziehenden VHS-Mitarbeiter. Foto: Seitz

Mit einem Parkleitsystem möchte die Verwaltung wegfallende Plätze abmildern. In Klammern werden die in der Regel während der Woche freien Parkplätze angegeben, ausgenommen freitags zur Marktzeit, wenn deutlich mehr Bedarf besteht. Repro: Seitz/(c) OpenMapTiles (c) OpenStreetMap contributors

Für den NeuStadtTor-Bau fällt derzeit das ehemalige Sicius-Gebäude. Foto: Niklas Nülle vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Bisher gab es in diesem Jahr keine großen Baustellen und damit verbundene Einschränkungen. Nach der Prognose des städtischen Verkehrskoordinators Benjamin Gleue wird das für die nächsten zehn Jahre aber anders aussehen.

Neben Sanierungen von Moorstraße, Landwehr, den Kreiseln im Gewerbegebiet Ost, der Herzog-Erich-Allee, Brückenbauten über die Bahn in Poggenhagen und südlich der Siemensstraße und besonders weiten Teilen der B 6-Ortsumgehung samt ihrer Brücken stehen in den kommenden beiden Jahren vor allem im direkten Innenstadtbereich zwei Großbaustellen auf dem Plan: Am Bahnhof hat die Errichtung des „NeuStadtTor“ bereits begonnen, gegenüber an der Marktstraße Süd legen im kommenden Monat die Abrissbagger los - als Vorarbeiten für den Rathaus-Neubau.

Für den werden ab Mitte August zunächst zwei Gebäude an der Lindenstraße - direkt angrenzend an Post-Apotheke und Ärztehaus - abgerissen, später folgen weitere. Auch der Bauernhof an der Wunstorfer Straße wird aus dem Stadtbild verschwinden. Wenn Ende September die Stützmauern der Parkplätze Marktstraße Süd - hinter der Sparkasse - zurückgebaut werden, können dort keine Autos mehr abgestellt werden. Weil auch auf dem Baufeld vom NeuStadtTor rund 150 Parkplätze wegfallen, sind längere Wege nötig. Die Stadtverwaltung hat in dieser Woche ein Parkleitsystem vorgestellt, das auf freie Kapazitäten hinweisen soll.

Die meisten ungenutzten Plätze - etwa 80 - gibt es bisher im Parkhaus „Am Wallgraben“ in der City. „Mit den Ideenstadtwerken haben wir gesprochen, die Parkgebühren dort werden auf einen Euro für zwei Stunden halbiert“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Auch am Schützenplatz, am Mühlenhof, „Zwischen den Brücken“ und sogar auf der Bahnhofs-Westseite sind bei Erhebungen immer wieder freie Plätze aufgefallen. Hinter dem Bahnhof entstehen bis Januar 2022 zudem 70 neue Haltebuchten auf dem Gelände des bisherigen VHS-Möbellagers. Nicht für die Öffentlichkeit sind dagegen neue Parkmöglichkeiten an der alten Feuerwache Lindenstraße gedacht. Die dort bereits markierten Plätze stehen für VHS-Mitarbeiter zur Verfügung, die ab August im Schloss untergebracht sein werden.

Weil hinter der Radiologie-Praxis am Bahnhof die Bauleitcontainer für das NeuStadtTor stehen werden, fällt auch der Durchgang für Fußgänger zwischen Praxis und „Havanna“ weg. Dort geht es nun rechts an dem Café vorbei zum Bahnhof.

Verkehrskoordinator Gleue ist sich relativ sicher, dass an normalen Wochentagen die Kapazitätsrechnung aufgeht. „Wir müssen den ersten Freitag überleben“, sagt er mit Blick auf den beliebten Markttag. Die Baustellen weiter zu entzerren, ist nach seiner Auffassung kaum möglich. Zu viele Beteiligte, deren Zeitpläne und Umsetzungsfristen stecken enge Rahmenbedingungen ab.

