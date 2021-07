Wieder ein richtiges Dach über dem Kopf

Am Übergabetag folgt gleich der erste Dienst

Zur offiziellen Übergabe kamen schon zahlreiche Kameraden, abends wurde gleich der erste Dienst abgehalten. Fotos: Seitz

Ernst Fischer (li.) und der ehemalige Ortsbrandmeister Heinz Segelke begutachten das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug. „Die alte Kübelspritz haben wir noch gefunden, alles andere ist neu und wirklich faszinierend“, sagt Segelke. „Das ist ein wunderbares Haus geworden, das gut in den Ort passt. Das höre ich auch von vielen Kameraden.“

Nele Fachmann schlüpft in ihre neue Einsatzjacke. Erstmals können die Otternhagener Feuerwehrleute das in getrennten Umkleiden tun.

Otternhagen (os). „Unsere Scheunenzeit ist jetzt zu Ende“, sagte Ortsbrandmeister Sascha Schneider bei der offiziellen Übergabe des neuen Gerätehauses an seine Ortsfeuerwehr. „Wir haben endlich wieder ein richtiges Dach über dem Kopf.“ Das soll natürlich auch noch richtig gefeiert werden, aller Voraussicht nach im September.

Das für knapp 2,1 Millionen Euro errichtete Gebäude beherbergt aktuell sogar vier statt der geplanten drei Fahrzeuge. Das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug ist schon da, die Ausbildung daran begann direkt am Donnerstagabend nach der Gerätehaus-Übergabe. Schneider schätzt, dass das „HLF 10“ ab September auch zu Brandeinsätzen ausrücken wird.

Nach dem ersten Spatenstich hatten die Arbeiten eigentlich ein Jahr dauern sollen, wie Jörg Homeier, Fachbereichsleiter Infrastruktur der Stadt, erinnerte. Unter anderem Corona - etwa mit einem Ausbruch im Planungsbüro - verzögerte die Fertigstellung von Ende 2020 auf jetzt. Gelobt wurde nicht nur von Homeier, wie gut sich der Gebäudehauptteil mit seiner Klinkerfassade in das Ortsbild integriert. Die zurückversetzte Fahrzeughalle bildet dazu einen Kontrast. Viele intelligente Lösungen wurden integriert, so ist nach einer Alarmierung etwa die Tür von den Alarmparkplätzen her automatisch entriegelt, damit die Einsatzkräfte schnell an ihre Schutzkleidung und weiter zu den Fahrzeugen kommen.

Schneider bedankte sich bei der Stadt, vor allem bei Feuerwehrsachbearbeiter Kai Knigge und Projektleiter Claus-Peter Schmidt für die reibungslose Zusammenarbeit. „Jetzt liegt es an uns, das alles hier mit Leben zu erfüllen.“ Dabei stehen den ehrenamtlichen Rettungskräften erstmals getrennte Umkleiden und Sanitäranlagen zur Verfügung, aber auch ein Aufenthaltsraum, in den alle Aktiven hinein passen.

Mit der Scheunenzeit endet auch die Ära der gemischten Einsatzkleidung. Künftig tragen auch die Otternhagener Brandschützer „gold“. Die einheitlich für das gesamte Stadtgebiet beschaffte Schutzkleidung wurde am Donnerstagabend ebenfalls zum ersten Mal getragen.

