Erfahrung zählt: Blanchard Obiango komplettiert Shooters-Kader

Blanchard Obiango soll den Shooters mit seiner Erfahrung zusätzliche Stabilität geben. Foto: VOIGTographie vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Mit diesem Neuzugang ist der Shooters-Kader für die nahende Regionalliga-Saison komplett: Der 33 Jahre alte Blanchard Obiango bringt nicht nur körperliche Präsenz auf 2,02 Metern mit, sondern vor allem reichlich Erfahrung aus 232 Spielen in den Ligen ProA und ProB, 2016 war er mit Rasta Vechta sogar in die 1. Bundesliga aufgestiegen.

Mit der Verpflichtung erfüllt sich ein Wunsch des Trainerteam Lars Buss und Tim Benkelberg. „Obi“, so der Spitzname des Neuzugangs kann sowohl als Smallforward, Powerforward oder Center eingesetzt werden. Zuletzt spielte Obiango in der Regionalliga Nord beim Liga-Konkurrenten Aschersleben Tigers, davor in Bramsche und Bremen. Der 33-Jährige ist immer gut für zweistellige Punktzahlen und schaffte zuletzt rund acht Rebounds pro Partie.

„Auch wenn es unsere Philosophie ist, junge Spieler zu holen und sie weiterzuentwickeln, können wir nicht nur darauf setzen. Mit der Erfahrung, die Obi hat, hilft er unseren jungen Spielern enorm weiter und bringt uns auf ein anderes Level“, ist Manager Jan Gebauer überzeugt. Headcoach Lars Buss freut sich sehr über seinen Neuzugang: „Es spricht für uns, dass sich so ein erfahrener Spieler für unser Team entscheidet. Da Obi auf den Positionen drei bis fünf einsetzbar ist, haben wir einen Allrounder dazu gewonnen, den wir vorher nicht hatten. Er wird dem jungen Team helfen sich weiterhin zu entwickeln. Mit seinem Einsatzwillen und Kampf, wird er für neue positive Impulse sorgen.“

Obiango hat sich nach dem Abbruch der Saison zunächst Gedanken gemacht wie und ob es überhaupt weitergeht mit Basketball. „Ich kam aber schnell zum Entschluss, dass ich nach dem Abbruch der Saison meine Karriere so nicht beenden möchte. Deshalb habe ich mir ein paar Vereine angeschaut und überlegt, welcher Standort zu mir passen könnte. Dabei war es mir wichtig, dass die Coaches mich überzeugen. Das haben Lars und Tim direkt beim ersten Treffen getan und daher habe ich mich für Neustadt entschieden“, sagt die künftige Nummer 16 der Shooters.

