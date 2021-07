Gut gelaunt in den Sommer starten

Gartenfestival Herrenhausen 30. Juli bis 1. August 2021

Hannover (r/os). Jedes Jahr aufs Neue lockt das Gartenfestival die Besucher in die Herrenhäuser Gärten und den Georgengarten. Gut gelaunte Menschen schlendern entspannt von Stand zu Stand, erfreuen sich am herrlichen Park und den unendlich vielen großen und kleinen Dingen rund um Garten, stilvolles Wohnen und ländliche Lebensart. Und wenn die Sonne scheint, liegt beschwingtes Sommer-Feeling in der Luft. Dieses Jahr hat sich das Gartenfestival Herrenhausen in Hannover das Wochenende vom 30. Juli bis 1. August ausgesucht, um auf einen herrlichen Sommer unter freiem Himmel einzustimmen.

Zwischen dem Leibniztempel und den großen, schattenspendenden Bäumen des Georgengartens reiht sich dann ein Stand an den anderen, hier mit Stauden und Gehölzen, dort mit Kräutern, Gewürz- und Duftpflanzen, dazwischen Rosen, Pflanzgefäße oder praktische Gartenhelfer - eine wahre Fundgrube für Hobbygärtner. Dekorative Gartenkunst und wahre Schätze aus Stahl, Glas und Holz regen die Fantasie an und Experten liefern Ideen für die Gestaltung von Sitzplätzen und Wegen. Stilvolle Gartenmöbel verheißen lauschig-entspannte Stunden und die Stände mit Hüten, Landhausmode und Schmuck erinnern an eine britische Landpartie. Kulinarisch bleiben keine Wünsche offen: Wein und Prosecco, Schinken, Käse, Trüffel, Olivenöl, Brotaufstriche, frisch gebackene Brote und Kuchen, Schokoladen und Pralinen.

Die Neustädter Zeitung und Gartenfestival-Ausrichter Evergreen verlosen 5 x 2 Karten für das Event. Wer gewinnen will, schreibt bis 20. Juli (Eingang) eine E-Mail an gewinnen@neustaedter-zeitung.de oder eine Postkarte an die NZ, Boschstraße 12, 31535 Neustadt. Das Stichwort „Gartenfestival“ sowie eine Telefonnummer für eine mögliche Gewinnbenachrichtigung müssen angegeben sein.

Unsere Gewinnspielregeln finden sich unter https://www.neustaedter-zeitung.de/artikel/12178.html

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1166 vom 17.07.2021