500 Wölfe bis Ende des Jahres? Aktionsbündnis fordert aktives Management

Unterschriften übergeben - Lies versteht Wunsch nach Obergrenze

Rodewald (os).

Rodewald (os). In einer landesweiten Aktion haben am Sonntag Vertreter von Landvolk, „Land schafft Verbindung (LSV), Landfrauen, Landjugend, Arbeitskreisen junger Landwirte sowie Mitgliedern des „Aktionsbündnisses Aktives Wolfsmanagement“ tausende Unterschriften an lokale Abgeordnete übergeben. Die Unterzeichner fordern die sofortige Einführung eines echten Wolfsmanagements, inklusive einer Bestandsregulierung in Niedersachsen und auf Bundesebene, die Schaffung eines Rechtsanspruchs auf Ausgleichszahlungen für alle Schäden eines Tierhalters, die nachweislich oder wahrscheinlich durch einen Wolf verursacht wurden sowie eine deutliche Verbesserung der Förderbedingungen für Schutzmaßnahmen für Weidetiere vor Übergriffen durch Wölfe. „Die Menschen auf dem Land erwarten, dass Politik einen Ausgleich von Interessen vornehmen und sich zu einer Strategie des Wolfsmanagements bekennen muss. Unsere Weidetierhalter schaffen Fakten und lassen ihre Tiere im Stall - damit ist niemandem geholfen“, so der Landvolk-Kreisvorsitzende Volker Hahn aus Hagen. Es gehe dabei nicht darum, den Wolf auszurotten, sondern die Population zu regulieren.

„Diese Aktion zeigt, dass die zunehmende Ausbreitung des Wolfs in Niedersachsen und die damit verbundenen Konflikte mit der Nutztierhaltung oder auch Nahkontakten mit Menschen, völlig nachvollziehbar für große Verunsicherung in der Bevölkerung sorgen“, kommentierte Landes-Umweltminister Olaf Lies (SPD) die Aktion.

Laut Wolfsmonitoring leben in Niedersachsen aktuell im laufenden Jahr 2021 36 Rudel und zwei Wolfspaare, was etwa 350 lebenden Wölfen entspricht. Die Population könnte noch dieses Jahr auf 450 bis 500 Tiere steigen. „Was für den Artenschutz als erfreulich anzusehen ist, hat sich in den letzten Jahren zu einem massiven Problem nicht nur für die Weidetierhaltung, vielmehr für den gesamten ländlichen Raum entwickelt“, heißt es in einer Stellungnahme. Die stetig steigende Zahl von Nutztierrissen und Begegnungen mit Wölfen auf Feldern, in Wäldern und zunehmend auch in dörflichen und städtischen Räumen, sorgten für erhebliche emotionale wie wirtschaftliche Schäden bei den Betroffenen und hinterließen wachsende Verunsicherung und Ängste. Schutzmaßnahmen speziell für Tierhalter seien nicht nur kostspielig, sie übersteigen oftmals die Wirtschaftlichkeit und den zeitlich zumutbaren Aufwand. Eine zunehmende Einzäunung des ländlichen Kulturraumes schaffe zudem weitere Probleme - auch für den Tourismus als zusätzliches, wirtschaftliches Standbein.

Lies verweist auf die differenzierte Sicht beim Thema Wolf. Selbst in einer Landvolk-Umfrage hätten 70 Prozent der Befragten die Rückkehr begrüßt. Ebenso viele wünschten sich aber die Festlegung einer maximalen Zahl der in Niedersachsen lebenden Wölfe. „Mich bestätigen diese Umfragen in meiner Überzeugung, dass wir im Umgang mit dem Wolf zu einer neuen Normalität kommen müssen“, so der Minister. Der Wolf sei aber nach Europäischem Recht und Bundesrecht eine streng geschützte Art, regulierende Abschüsse damit nach geltendem Recht in Deutschland bisher ausgeschlossen. „Wo Herdenschutz und Vergrämung nicht mehr helfen, müssen Tiere aus auffälligen Rudeln geschossen werden“, stellt Lies klar. „Auch werden wir Wölfe, die sich mehrfach Wohngebäuden nähern und nachweislich ihre natürliche Furcht vor dem Menschen verlieren, nicht dulden.“

Lies appelliert, alle Vorkommnisse mit Wölfen in Niedersachsen zu melden, um angemessen reagieren zu können.

